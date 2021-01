Aktuelle Hygienestandards umsetzen

Die Experten der Hygienemarke Tork raten zu umfassenden Lösungen bei der Oberflächenreinigung und zu Spenderplatzierungen in den Fertigungsstätten.

„Um die Gesundheit und die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, muss die Einhaltung von Hygienestandards in Produktionsstätten weiterhin an erster Stelle stehen“, betont Michal Wojdat, Tork Regional Marketing Manager Industry, und ergänzt: „Unsere Bandbreite an Hygieneprodukten beinhaltet alles, um die aktuellen Hygieneanforderungen zu erfüllen und die Effektivität am Arbeitsplatz zu steigern, ohne dabei schützende Hygienepraktiken vernachlässigen zu müssen.

Tork bietet Industriebetrieben beispielsweise mit dem Peakserve-Endlos-Handtuch-System, den Reinigungs- und Desinfektionslösungen für Oberflächen sowie den Produkten für die Händedesinfektion vielfältige Möglichkeiten, notwendige Hygienemaßnahmen effektiv umzusetzen.

Die vor kurzem erweiterte Produktserie der Peakserve-Spender nutzt dabei eine Technologie, die maximales Fassungsvermögen und extra stark komprimierte Papierhandtücher bereitstellt. Dadurch ist in Betriebswaschräumen ein konstanter Vorrat an Papierhandtüchern gesichert und leere Spender werden vermieden. Die Spenderserie ist besonders für hochfrequentierte Bereiche geeignet und stellt für unterschiedlichste Ansprüche die passenden Spender bereit.

Sauberkeits- und Hygienevorgaben in Produktionsstätten setzen derzeit eine sehr gründliche Oberflächenreinigung voraus. Die Performance-Spender von Tork verfügen deshalb über flexible Montageoptionen, so dass sie direkt dort platziert werden können, wo der Arbeitsprozess sie am meisten erforderlich macht.

Die Bereitstellung solcher Hygienestationen können dazu führen, dass Mitarbeiter ihre Gewohnheiten ändern und sie regelmäßiger nutzen – vor allem, wenn sie dem Arbeitsablauf entsprechend ideal platziert sind. Händedesinfektionsmittelspender helfen darüber hinaus bei der Einhaltung geltender Hygienevorschriften.

Links:

www.tork.de/cleancareproduktion

Mit den downloadbaren Tork-Ratgebern für die Industrie, zum Beispiel mit dem Spenderplatzierungsleitfaden, können Mitarbeiter und Teams gezielt informiert werden. Bild: Tork

