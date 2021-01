Wechsel an der Spitze der SKF Gruppe

von Zwick am 22. Januar, 2021

Der Vorstand hat Rickard Gustafson zum neuen Präsidenten und CEO von SKF AB berufen. Er folgt auf Alrik Danielson. In der ersten Hälfte des Jahres wird Gustafson zu SKF wechseln.

Der 56-jährige ist derzeit Präsident und CEO der schwedischen SAS Group, einer der führenden Airlines Skandinaviens.

Bevor Gustafson vor zehn Jahren zu SAS kam, war er CEO der Versicherungsgesellschaft Codan / Trygg Hansa und hatte davor verschiedene Positionen bei General Electric inne. Gustafson besitzt einen Master of Science mit Schwerpunkt Industrieökonomie vom Institute of Technology der Universität Linköping in Schweden.

„SKF hat eine klar definierte strategische Ausrichtung“, sagt der künftige CEO. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und will die laufende Transformation in ein noch kundenorientierteres, innovativeres, effizienteres und nachhaltigeres Geschäft weiter beschleunigen.“

„Ich freue mich sehr und bin dankbar für die Gelegenheit, zu SKF zu wechseln, einem in der Branche hoch geschätzten Unternehmen“, sagt Rickard Gustafson, der neuer Präsident und CEO der SKF Gruppe wird. Bild: SKF

