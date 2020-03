Wisag erneuert technische Ausstattung

von Zwick am 10. März, 2020

„Future of Work“ – unter diesem Motto hat ABB Deutschland eine Etage im „Wabenbau“ in Mannheim, einem der größten Gebäude des Unternehmens weltweit, umgebaut und saniert. Auch die Wisag Industrie Service Gruppe war an diesem Projekt beteiligt und brachte die Büroausstattung auf den neuesten Stand der Technik.

Die Umbauarbeiten beinhalteten die Erneuerung der Elektro- und IT-Installationen in den dafür vorgesehenen Bodentanks.

„Neben Elektro-, Daten- und Telefonleitungen beherbergten die Bodentanks Steck-, Netzwerk- und Telefondosen – allesamt auf dem technischen Stand der 70er Jahre“, erinnert sich Michael Weber, Bereichsleiter FMI der Wisag Gebäude- und Industrieservice Süd-West. „Deshalb haben wir insgesamt 1.000 dieser Bodentanks entkernt und an moderne Standards angepasst.“

Darüber hinaus stattete der Industriedienstleister den neu errichteten Kaffeebereich mit Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss aus.

Sämtliche Sitzmöglichkeiten wurden mit Netzwerk- und Stromanschlüssen versehen. Malerarbeiten und der Austausch von insgesamt 3.700 Quadratmetern Teppichboden machten den Service des Industriedienstleisters komplett.

Links:

www.wisag.de

Insgesamt fünf Monate waren die Spezialisten von Wisag vor Ort, ehe sie den Auftrag pünktlich Ende 2019 abschließen konnten. Bild: Wisag

Artikel als PDF herunterladen

Artikel per E-Mail versenden