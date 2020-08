Zellcheming stellt sich neu auf

von Zwick am 11. August, 2020

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb des Vereins Zellcheming wird in den kommenden Monaten in eine GmbH ausgelagert, während der gemeinnützige Teil bestehen bleibt. Dieses ist das Ergebnis einer Befragung per Briefwahl mit der Möglichkeit zur Online-Abstimmung.

Fast 65 Prozent der Mitglieder haben sich bis zum 31. Juli 2020 dafür ausgesprochen, das ehrenamtliche Vereinsleben und die wirtschaftlichen Aktivitäten künftig klar voneinander zu trennen.

Die steuerlich getrennte Verwaltung des gemeinnützigen und wirtschaftliche Teils der Aktivitäten des Vereins hat bisher einen hohen zeitlichen Aufwand für Finanzabwicklung und die Dokumentation bedeutet. So erwuchs der Wunsch, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in eine GmbH auszulagern.

Übergeordnetes Ziel ist es, den über 115 Jahren bestehenden Verein stabil und sicher für die kommenden Jahrzehnte aufzustellen. Durch die Trennung wird die wirtschaftliche Dominanz aus der Organisationsstruktur ausgegliedert und das „ehrenamtliche Vereinsleben“ gestärkt.

Der Verein Zellcheming ist einhundertprozentiger Gesellschafter der GmbH und behält damit in dem gewünschten Umfang die Kontrolle über die ausgelagerte Tochter.

Petra Hanke, Geschäftsführerin Verein Zellcheming, erklärt: „Die eindeutige und klare Zuordnung wird uns erlauben, die Zielsetzungen für Verein als auch GmbH präziser herauszuarbeiten und auf Entwicklungen und Anforderungen agiler zu reagieren. In der Folge werden sich neue Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle ergeben. Und: Wir wünschen uns, dass die wichtige Facharbeit, die bei Zellcheming geleistet wird, stärker nach außen kommuniziert werden kann.“ Bild: Zellcheming

