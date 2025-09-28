Jahrbuch für Dichtungs- und Klebtechnik

Das „Jahrbuch 2027 Dichten. Kleben. Polymer.“ bündelt auf 544 Seiten insgesamt 54 Fachbeiträge aus Wissenschaft und Praxis. Die von Sandra Kiefer und Karl-Friedrich Berger herausgegebene Publikation bietet einen branchenübergreifenden Überblick über den aktuellen Stand der Technik und praxisnahe Erkenntnisse zu Dichtungs-, Kleb- und Polymertechnik.

Die jährlich seit 2004 erscheinende Fachbuchreihe von Isgatec geht mit dem Jahrgang 2027 in ihre 23. Ausgabe. Die Beiträge behandeln aktuelle Entwicklungen und Lösungen aus den Bereichen Dichten, Kleben und Polymer. Sie richten sich an Fach- und Führungskräfte, die technische Entscheidungen fundiert treffen und neue Entwicklungen frühzeitig einordnen möchten.

Inhaltlich gliedert sich das Jahrbuch in drei Themenbereiche. Im Bereich Dichten stehen statische Dichtungen, dynamische Dichtsysteme, Flüssigdichtsysteme und Verguss, Mess- und Prüftechnik sowie Dienstleistungen im Mittelpunkt. Der Abschnitt Kleben behandelt Klebstoffe und Klebebänder, Klebtechnik und Qualitätssicherung. Unter Polymer werden Werkstoffe und Mischungen beleuchtet.

Die Fachbeiträge liefern sowohl branchenübergreifende als auch anwendungsspezifische Einblicke. Sie sollen praxisnahe Lösungen vermitteln und den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und industrieller Anwendung unterstützen.

Das Jahrbuch 2027 erscheint als Printausgabe und digital. Die Printversion kostet 89 Euro inklusive Mehrwertsteuer, Versand und Verpackung sind zusätzlich zu bezahlen. Die Digitalversion wird kostenfrei angeboten.

Links:

www.isgatec.com

https://www.isgatec.com/medien/jahrbuch/

Mit inzwischen 23 Ausgaben, mehr als 1.150 Fachbeiträgen und rund 10.500 Seiten zählt die Reihe nach Angaben des Herausgebers zu den umfangreichen Nachschlagewerken für Dichtungs-, Kleb- und Polymertechnik. Bild: Isgatec

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