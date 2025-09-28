Turbinen unter Beobachtung

Thermische Gehäusedehnungen können z.B. bei Gas- und Dampfturbinen Hinweise auf kritische Betriebszustände liefern. Für deren kontinuierliche Überwachung bringt Avibia nun mit dem HEP- 100 von MC-Monitoring einen induktiven Wegsensor auf den Markt.

Das Messsystem arbeitet nach dem LVDT-Prinzip: Die Position eines beweglichen Kerns innerhalb einer Spule wird erfasst und in ein zur Wegbewegung proportionales elektrisches Signal umgewandelt.

Das berührungsarme Verfahren soll stabile und reproduzierbare Messwerte ermöglichen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 17 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.avibia.de

Der HEP-100 erfasst thermische Gehäusedehnungen berührungarm nach dem LVDT-Prinzip –wichtig für Condition-Monitoring-Anwendungen. Bild: Avibia

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