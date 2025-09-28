Kälteerzeugung für die Kunststoffverarbeitung

Die Kälteerzeugung bietet in der Kunststoffverarbeitung erhebliche Einsparpotenziale. Auf der Fachmesse „KUTENO 2026“ (9. bis 11. Juni 2026 Bad Salzuflen, Halle 20, Stand 20-C21) zeigt L&R Kältetechnik, wie sich Energieverbrauch und Betriebskosten durch moderne Anlagen, natürliche Kältemittel und optimierte Prozesse deutlich reduzieren lassen.

Die Prozesskette der Kunststoffverarbeitung bietet zahlreiche Ansatzpunkte für Effizienzsteigerungen und Energieeinsparungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kälteerzeugung, die für Spritzgieß- und Extrusionsprozesse unverzichtbar ist.

L&R Kältetechnik präsentiert auf der Fachmesse in Bad Salzuflen entsprechende Lösungen. Moderne Kälteanlagen mit natürlichen Kältemitteln können gegenüber Altanlagen bis zu 80 Prozent weniger Energie verbrauchen und sind zudem förderfähig.

F-Gase-Verordnung als Treiber

Zusätzlichen Handlungsdruck erzeugt die F-Gase-Verordnung, die den schrittweisen Ausstieg aus klimaschädlichen Kältemitteln vorsieht. Künftig werden Wartung und Betrieb entsprechender Bestandsanlagen deutlich eingeschränkt. L&R empfiehlt, diese regulatorischen Vorgaben als Chance zur Modernisierung zu nutzen.

„Das Potenzial, das sich hier erschließen lässt, wird oft unterschätzt. Neue, mit Blick auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit projektierte Kälteanlagen verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Energie als Altanlagen. Und, was ebenfalls häufig unterschätzt wird: Mit einer präzisen Kühlung kann der Betreiber Zykluszeiten senken und die Qualität seiner Produkte verbessern“, erklärt Thomas Imenkämper, Geschäftsführer Vertrieb bei L&R.

Neben der Kälteerzeugung adressiert L&R weitere Stellhebel zur Optimierung. Dazu zählt die chemiefreie Reinigung von Kühlkreisläufen, die eine konstante Wärmeübertragung und damit stabile Prozesse ermöglicht. „So wird eine konstant hohe Wärmeübertragung erreicht – das senkt Energiekosten und erlaubt eine präzise Kühlung“, so Imenkämper.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Industriewärmepumpen. Sie nutzen Abwärme aus Kühlprozessen, um Wasser auf Temperaturen bis zu 90 Grad Celsius zu erwärmen. Dadurch lassen sich Energie- und Betriebskosten zusätzlich reduzieren.

Links:

www.lr-kaelte.de

Moderne Kälteanlagen bieten in der Kunststoffverarbeitung erhebliche Energieeinsparpotenziale. Bild: L&R

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