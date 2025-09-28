35 Jahre L&R Kältetechnik

Die L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG blickt auf 35 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Das Sauerländer Familienunternehmen entwickelt und installiert energieeffiziente Kälteanlagen für industrielle Anwendungen. Gefeiert wurde das Jubiläum am 9. Mai 2026 gemeinsam mit Mitarbeitenden und deren Familien am Standort Sundern.

Gegründet wurde L&R im Jahr 1991 von Burkhard Rüßmann zunächst mit Fokus auf Anwendungen in der Kunststoff- und Gummiverarbeitung. Inzwischen beliefert das Unternehmen unter anderem Kunden aus der Oberflächentechnik, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie. Dort kommen die Anlagen beispielsweise zum Kühlen, Gefrieren und Lagern von Wirkstoffen und Zwischenprodukten bis minus 80 Grad Celsius zum Einsatz.

Nach Angaben des Unternehmens stehen Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und ein ressourcenschonender Betrieb im Mittelpunkt der Anlagenkonzepte. L&R zählt sich zudem zu den frühen Anwendern natürlicher Kältemittel.

Heute beschäftigt das Unternehmen rund 160 Mitarbeitende, darunter 15 Auszubildende in technischen und gewerblichen Berufen. „Unsere Stärke sind die Menschen hinter den Projekten – ihr Einsatz, ihr Know-how und ihre Verbundenheit zum Unternehmen“, sagt Firmengründer Burkhard Rüßmann, der L&R gemeinsam mit seinen Söhnen André Rüßmann (CTO) und Sebastian Rüßmann (CFO) sowie Thomas Imenkämper (CSO) führt.

Ein aktueller Entwicklungsschwerpunkt liegt auf der Verbindung von Kälteanlagen mit Wärmepumpentechnologie. Dabei soll entstehende Abwärme weiter genutzt werden, um die Energieeffizienz der Systeme zu steigern.

Burkhard Rüßmann erklärt: „Wir nutzen die Abwärme, die bei der Kälteerzeugung entsteht, sinnvoll weiter – das spart Energie und macht unsere Lösungen noch nachhaltiger.“ Darüber hinaus gewinnen laut Unternehmen ergänzende Technologien zur weiteren Effizienzsteigerung von Kühlprozessen an Bedeutung.

Links:

www.lr-kaelte.de

Für seine Innovationskraft wurde L&R bereits mehrfach ausgezeichnet – 2026 zählt das Unternehmen zu den TOP 100 der innovativsten Mittelständler Deutschlands. Bild: L&R Kältetechnik

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