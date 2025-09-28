L&R Kältetechnik ausgezeichnet …

… als TOP-100-Innovator

Der Wettbewerb, der bereits zum 33. Mal durchgeführt wird, analysiert unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Nikolaus Franke (Wirtschaftsuniversität Wien) das Innovationsmanagement deutscher Mittelständler anhand von mehr als 100 Prüfkriterien. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die Innovation strategisch, strukturell und kulturell fest im Unternehmen verankert haben.

Für L&R markiert die Auszeichnung einen besonderen Meilenstein im 35. Jahr der Unternehmensgeschichte. „Seit unserer Gründung verfolgen wir ein klares Ziel: Kältetechnik effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher zu machen“, erklärt die Geschäftsführung, bestehend aus Sebastian Rüßmann (CFO), André Rüßmann (CTO), Unternehmensgründer Burkhard Rüßmann sowie Thomas Imenkämper (Geschäftsführer Vertrieb). Sebastian Rüßmann betont: „Innovation ist bei uns kein kurzfristiges Projekt, sondern Teil unserer unternehmerischen DNA. Effizienz, Betriebssicherheit und der konsequente Einsatz natürlicher Kältemittel sind Ergebnis kontinuierlicher Entwicklungsarbeit und langfristiger strategischer Entscheidungen.“

Technologisch erschließt L&R immer wieder neue Anwendungsfelder – von industriellen Großkälteanlagen über energieeffiziente Wärmepumpensysteme bis hin zur Integration in moderne Energie-Infrastrukturen. Dem fügt André Rüßmann hinzu: „In jeder einzelnen Anlage steckt individueller Engineering-Aufwand. Dieser Anspruch ermöglicht es uns, auch komplexe Anforderungen unserer Kunden wirtschaftlich umzusetzen. “

Auch der Vertrieb sieht die Innovationskraft als entscheidenden Erfolgsfaktor. Thomas Imenkämper dazu: „Unsere Kunden stehen vor großen Herausforderungen – steigende Energiepreise, regulatorische Anforderungen und der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit. Innovative Technik muss sich daher nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich rechnen. Genau daran arbeiten wir täglich im engen Dialog mit dem Markt.“

Neben dem industriellen Kerngeschäft treibt L&R seit 2020 unter der Marke „Art of Cryo“ ein weiteres innovatives Geschäftsfeld voran. Die Entwicklung hochpräziser Ganzkörper-Kältesysteme sowie weiterer Anwendungen zeigt, wie breit das Innovationsverständnis des Unternehmens aufgestellt ist.

Links:

www.lr-kaelte.de

Trotz internationaler Projekte bleibt L&R seiner Heimat im Sauerland eng verbunden. Entwicklung, Produktion und Ausbildung erfolgen weiterhin am Standort in Sundern-Hachen. „35 Jahre sind für uns kein Abschluss, sondern ein Fundament“, so die Geschäftsführung. „Die TOP-100-Auszeichnung ist uns Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen – mit Innovation aus dem Sauerland für internationale Märkte.“ Bild: L&R

Artikel per E-Mail versenden