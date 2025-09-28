KI senkt Energiekosten

Greenflash hat mit ihrer neuen KI-basierten Software Greencore AI ein Energiemanagementsystem entwickelt, das Industrieunternehmen helfen soll, ihre Energiekosten und CO2-Emissionen zu reduzieren – und das drastisch. Das System analysiert hierfür Verbrauch und Marktgeschehen in Echtzeit und steuert so die Energieflüsse automatisch.

Die Essener Greenflash GmbH liefert schlüsselfertige Energiesysteme, die Photovoltaik, Speicher, Ladeinfrastruktur und ein smartes Lastmanagement kombinieren. Herzstück ist die Software Greencore AI, die Energiebedarf und Marktpreise fortlaufend analysiert und Prognosen erstellt. So lassen sich Erzeugung, Verbrauch und Flexibilität optimal steuern – heute und mit Blick auf die kommenden Tage.

Weitgehende Unabhängigkeit vom Energiemarkt

Hintergrund: Steigende Energiekosten belasten viele Industrieunternehmen. Für Greenflash-CEO Johann Böker ist der Umstieg auf intelligente, auf erneuerbare Energien gestützte Systeme daher unausweichlich:

„Mit unseren Systemen bieten wir Unternehmen nicht weniger als die weitgehende Unabhängigkeit vom Strommarkt und damit einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Die Investition amortisiert sich schneller als andere Energielösungen, und unsere Kunden profitieren unmittelbar von signifikant niedrigeren Gesamtenergiekosten. In einigen Fällen lassen sie sich sogar halbieren.“

Nachweisbare Einsparungen

Mehrere Kunden – darunter eine Eisengießerei, ein Textilunternehmen sowie Betriebe aus der Oberflächenbeschichtung und dem Sonderfahrzeugbau – setzen Greencore AI bereits ein. Bei ihnen zeigte sich schnell, dass sich Kosten und CO2-Ausstoß massiv senken lassen.

„Mit dem Upgrade ihres bereits bestehenden, von uns konzipierten und gelieferten Energiesystems auf Greencore AI haben unsere Kunden im Grunde vom Start weg neue, handfeste Vorteile nutzen können“, erläutert Böker.

Ein konkreter Effekt zeigt sich beispielsweise bei negativen Strompreisen: „Sobald das Einspeisen des erzeugten Stroms wegen des aktuellen Überangebots Geld kosten würde, riegelt Greencore AI das Energiesystem ab. Daraus ergeben sich über das Jahr Einsparungen, die sich durchaus im fünfstelligen Bereich bewegen.“

Lernendes System mit Weitblick

Das lernende System erstellt präzise Verbrauchsprognosen, analysiert historische Daten und integriert auch komplexe Aspekte wie atypische Netznutzung oder Mischbetrieb mit Speichern in die Gesamtoptimierung. Damit schafft Greencore AI die Grundlage für eine dauerhaft wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung.

Das Schaubild illustriert, wie die neu entwickelte KI-basierte Software Greencore AI von Greenflash ins intelligente Energiesystem eingebunden ist und sämtliche Prozesse steuert. Bild: Greenflash

