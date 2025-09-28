Kosten vermeiden durch intelligente Steuerung

Mit Greencore AI bietet Greenflash eine KI-basierte Steuerung, die Einspeisungen bei negativen Strompreisen gezielt vermeidet. Die Software optimiert in Echtzeit die Nutzung jeder erzeugten Kilowattstunde, indem sie Photovoltaik, Speicher, Ladeinfrastruktur und industrielle Verbraucher intelligent koordiniert.

Negative Strompreise treten zunehmend auf, wenn hohe Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen auf geringe Nachfrage trifft. Unternehmen, die direkt vermarkten, müssen in solchen Phasen für die Einspeisung bezahlen – Stromproduktion wird zur Belastung.

Genau hier setzt Greencore AI an: Statt unkontrolliert einzuspeisen, trifft die Software automatische Entscheidungen über die wirtschaftlich sinnvolle Nutzung des erzeugten Stroms.

Greencore AI analysiert dazu kontinuierlich Marktpreise, Erzeugungsdaten und Verbrauchsprognosen. Fallen die Preise unter null, priorisiert das System interne Verbraucher oder lädt den Speicher. Erst wenn keine interne Abnahme mehr möglich ist, wird die Stromproduktion reduziert. Ladeparks oder industrielle Prozesse lassen sich so gezielt hochfahren, um überschüssige Energie aufzunehmen.

CTO Niklas Bärk beschreibt den Vorteil klar: „Wir bringen Intelligenz dorthin, wo bislang unkontrolliert eingespeist wurde.“ Und weiter: „Unsere Kunden wollen kein Spielball des Strommarkts sein. Mit Greencore AI übernehmen wir die Steuerung und bieten dem Unternehmen hier praktisch ein Rundum-Sorglos-Paket.“

Die Prognosefunktionen der Software entwickeln sich stetig weiter. Sie erkennen Hochlastfenster, verschieben flexible Verbraucher und liefern Echtzeitinformationen zu Erzeugung und Nutzung. So lassen sich Verluste vermeiden und über das Jahr hinweg Einsparungen im fünfstelligen Bereich erzielen. Gleichzeitig wirkt das Abriegeln der Anlagen netzdienlich, da negative Strompreise meist mit Netzüberlastungen einhergehen. Bild: Greenflash

