Klüber und OKS bündeln Kräfte

Die beiden Spezialschmierstoffhersteller Klüber Lubrication und OKS arbeiten künftig enger zusammen. Unter dem Dach der Freudenberg Chemical Specialities wollen sie ihre Kompetenzen bündeln, um Forschung, Vertrieb und Produktion zu stärken.

Die Freudenberg Chemical Specialities (FCS), eine Tochter der Freudenberg Gruppe, vereint ab dem 1. Januar 2026 die beiden Marken Klüber Lubrication und OKS Spezialschmierstoffe organisatorisch unter einem Dach. Beide Unternehmen gehören zu den führenden Anbietern im Bereich Spezialschmierstoffe und werden weiterhin mit ihren jeweiligen Markenprofilen am Markt aktiv bleiben. Ziel ist es, eine widerstandsfähigere Organisation zu schaffen, die Synergien in Vertrieb, Produktion und Forschung besser nutzt.

Klüber Lubrication soll seine Position als Partner der Erstausrüster (OEM) in zahlreichen Industriebranchen weiter festigen. Der Hersteller plant, seine Engineering-Kompetenz und globale Präsenz gezielt auszubauen. OKS wiederum stärkt mit der engeren Zusammenarbeit seine Marktstellung im Bereich Maintenance, Repair and Operations (MRO) und will sein internationales Vertriebsnetz sowie seine Forschungsaktivitäten weiterentwickeln.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden alles aus einer Hand zu bieten“, erklärt Dr. Wolfgang Sammer, Executive Vice President Sales/Marketing bei Klüber Lubrication. „So profitieren sie von einem einheitlichen Angebot, das die Beschaffung erleichtert und eine kontinuierliche Betreuung gewährleistet.“

„Die Kombination aus der Expertise von OKS im Technischen Handel und der globalen Vertriebsstruktur sowie der organisatorischen Stärke von Klüber eröffnet neue Möglichkeiten für Wachstum und passgenaue Lösungen weltweit“, ergänzt Diana Stirner, CEO von OKS.

Durch die Verbindung der beiden Marken entsteht ein starkes Netzwerk mit umfangreicher Erfahrung in Anwendungstechnik und technischer Beratung, sind Dr. Wolfgang Sammer, Executive Vice President Sales/Marketing Klüber Lubrication und Diana Stirner, CEO OKS, überzeugt. Bild: Klüber Lubrication

