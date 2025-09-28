Nilfisk unter neuem Dach

Der Reinigungsgerätehersteller Nilfisk gehört seit Mitte April 2026 zu Freudenberg Home and Cleaning Solutions. Mit dem Eigentümerwechsel soll die internationale Marktposition gestärkt und weiteres Wachstum ermöglicht werden.

Mit Abschluss des Übernahmeangebots am 15. April 2026 ist Nilfisk Teil von Freudenberg Home and Cleaning Solutions. Der Zusammenschluss zielt darauf ab, die Marktposition im Bereich professioneller Reinigungslösungen weiter auszubauen und Synergien zu nutzen. Nilfisk bringt seine Expertise bei Reinigungsmaschinen ein, Freudenberg ergänzt dies durch Know-how bei manuellen Reinigungssystemen.

„Für Nilfisk ist dies ein bedeutender Meilenstein. In einem strukturierten Prozess haben wir mit Freudenberg einen starken, langfristig orientierten Eigentümer gewonnen – einen Industriekonzern, der über die notwendige Größe, Stabilität und strategische Perspektive verfügt, um unsere zukünftige Entwicklung zu unterstützen“, sagt Jon Sintorn, CEO von Nilfisk.

Auch Freudenberg sieht klare strategische Vorteile im Zusammenschluss: „Mit der Übernahme von Nilfisk stärken wir unsere Position sowohl bei professionellen Reinigungsmaschinen als auch bei innovativen manuellen Systemen. So entsteht ein klar positionierter Anbieter, der seine Kunden mit ganzheitlichen und leistungsfähigen Lösungen unterstützt. Unser Ziel ist es, die jeweiligen Stärken beider Unternehmen gezielt weiterzuentwickeln“, so Karin Overbeck, CEO von Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

Links:

www.nilfisk.de

Nilfisk blickt auf mehr als 120 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und hat sich als globaler Anbieter professioneller Reinigungstechnik etabliert. Bild: Nilfisk

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