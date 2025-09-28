Sommerpause für die „Schlagzeilen des Tages“

Eine kurze Auszeit gehört auch bei den „Schlagzeilen des Tages“ dazu: Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich der B&I Newsletter in die Sommerpause.

Der nächste Newsletter mit aktuellen Nachrichten aus der Welt der Wartung und Instandhaltung erscheint am Montag, den 24. August 2026. Bis dahin wünschen wir allen Leserinnen und Lesern eine erholsame Zeit und einen angenehmen Sommer.

Wichtiger Hinweis für Aussteller der maintenance München:

Die nächste Messezeitung rückt näher – und damit auch der Redaktionsschluss. Bitte senden Sie Ihre Beiträge, Produktneuheiten und Informationen für die Messeausgabe bis spätestens 28. August 2026 an die Redaktion. Wer seine Unterlagen früher einreicht, erleichtert uns die Planung und Produktion. Beiträge bitte an: redaktion@b-und-i.de

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Bild: Stefan Schweihofer auf Pixabay

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