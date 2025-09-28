Knipex STX60: Abmantelungswerkzeug für Energiekabel

Knipex erweitert sein Werkzeugportfolio mit dem STX60 – einem Abmantelungswerkzeug für Energiekabel mit Durchmessern von 30 bis 60 mm und Wandstärken bis 6,5 mm. Das Werkzeug richtet sich an Anwendungen in der Industrie, der Energieerzeugung, im Schiffbau und der mobilen Stromversorgung.

Der STX60 ermöglicht Umfangs- und Längsschnitte an großdimensionierten Energiekabeln. Widerstandsfähige Isolierungen aus PVC, Gummi oder PUR lassen sich nach Herstellerangaben präzise bearbeiten. Beweglich gelagerte Führungsrollen sorgen für eine exakte Schnittführung und einen sauberen, spiralfreien Verlauf entlang des Kabelmantels.

Schnellverstellung und zwei Längsschnitt-Methoden

Die Anpassung an unterschiedliche Kabeldurchmesser erfolgt werkzeuglos per Schnellverstellung. Eine Feineinstellung ist über einen Drehknauf möglich. Für den Längsschnitt stehen zwei Arbeitsweisen zur Verfügung: manuell mit einer ausklappbaren Zughilfe oder per mechanischer Ratsche. Die Ratsche reduziert den Kraftaufwand besonders bei zähen Kabelmänteln und längeren Arbeitszyklen.

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit integrierter Klingenlagerung

Das Gehäuse des STX60 besteht aus Aluminium-Druckguss und ist für den dauerhaften Einsatz ausgelegt. Die Klinge lässt sich für Transport und Lagerung vollständig versenken. Zwei Ersatzklingen sind direkt im Drehknauf untergebracht und stehen bei Bedarf sofort zur Verfügung.

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Der STX60 ist für das Abmanteln großdimensionierter Energiekabel mit Durchmessern von 30 bis 60 mm ausgelegt. Bild: Knipex

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