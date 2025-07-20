Komfortables, automatisches Abisolieren …

… für feinste bis mittlere Leiter. Das verspricht die neue Evostrip von Knipex. Die überarbeitete Version der Abisolierzange bietet mehr Komfort, Präzision und Langlebigkeit.

Die neue Evostrip deckt Kabelquerschnitte von 0,03 bis 10 Quadratmillimeter ab. Dabei werden fein-, mehr- und eindrähtige Leiter automatisch und ohne Leiterbeschädigung abisoliert.

Der integrierte Kabelschneider mit Sichtkontrolle erlaubt saubere Schnitte bei Cu- und Al-Leitern bis 10 Quadratmillimeter. Auch für größere Isolierlängen ist die Zange geeignet: Ohne Längenanschlag lässt sich der Abisolierbereich auf bis zu 25 mm erweitern.

Ein fein einrastendes Einstellrad erlaubt die präzise Justierung der Einschnitttiefe – hilfreich bei empfindlichen Isolierungen oder extremen Temperaturen. Geringe Geräuschentwicklung, leichtgängige Mechanik und ein abrutschsicherer Zweikomponenten-Griff machen die Evostrip auch bei längeren Einsätzen angenehm zu handhaben.

Ein integrierter Befestigungspunkt ermöglicht die Anbindung an das Knipex Tethered Tools System. Die durchdachte Griffkonstruktion beugt Klemmverletzungen vor. Die Evostrip erfüllt ANSI-Standards und ist damit für den professionellen Einsatz in sensiblen Bereichen geeignet.

Links:

www.knipex.de

Die Evostrip ist für den dauerhaften Einsatz ausgelegt. Verschleißfeste Abisoliermesser, ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse und leicht austauschbare Ersatzteile sorgen für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung. Bild: Knipex

Artikel per E-Mail versenden