Weiterentwickelte Knipex Comstrip

Mit der weiterentwickelten Comstrip bietet Knipex ein Abisolierwerkzeug, das ohne manuelle Einstellungen auskommt und Leitungen von 0,2 bis 6 Quadratmillimeter zuverlässig bearbeitet. Verbesserte Schneidkapazitäten, ergonomisches Design und ein robuster Aufbau machen das Werkzeug zu einer universellen Lösung für Wartung, Installation und Instandsetzung.

Die Comstrip entfernt Standard-Isolationen von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern im Bereich von 0,2 bis 6 Quadratmillimeter schnell und sicher – ohne dass der Anwender manuell nachregeln muss.

Ein Längenanschlag von 6 bis 18 Millimetern sorgt für reproduzierbare Ergebnisse. Für spezielle Isolationsmaterialien oder extreme Temperaturen lässt sich die Einschnitttiefe über einen feinjustierbaren Schieber zusätzlich anpassen.

Für mehr Flexibilität ist ein Kabelschneider integriert. Eindrähtige Leiter lassen sich nun bis 2,5 Quadratmillimeter schneiden, feindrähtige sogar bis 6 Quadratmillimeter. Damit deckt das Werkzeug ein breites Anwendungsspektrum ab – vom Schaltschrankbau bis zur allgemeinen Elektroinstallation.

Die Zweikomponenten-Griffgestaltung mit weicher Griffzone erleichtert die Kraftübertragung und reduziert die Handbelastung. So bleibt das Arbeiten auch bei wiederholten Abläufen über längere Zeit komfortabel. Der schlanke Werkzeugkopf ermöglicht präzises Arbeiten in beengten Bereichen.

Links:

www.knipex.de

Bei Verschleiß lassen sich die Messer unkompliziert austauschen, was die Lebensdauer des Werkzeugs steigert und Wartung vereinfacht. Bild: Knipex

Artikel per E-Mail versenden