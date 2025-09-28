Gefahrstoffe sicher beurteilen

Beim Umgang mit Gefahrstoffen müssen Unternehmen mögliche Risiken systematisch bewerten und geeignete Schutzmaßnahmen ableiten. Grundlage dafür ist die Gefährdungsbeurteilung. Sie dokumentiert, welche Gefährdungen bestehen und welche technischen, organisatorischen oder persönlichen Schutzmaßnahmen erforderlich sind.

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein zentrales Instrument im Gefahrstoffmanagement. Sie hilft dabei, Risiken zu erkennen, Schutzmaßnahmen festzulegen und Beschäftigte wirksam zu schützen.

Wichtig: Sie ist kein einmaliger Vorgang, sondern muss regelmäßig überprüft und bei veränderten Bedingungen angepasst werden. Verändern sich beispielsweise die Arbeitsbedingungen oder entstehen neue Erkenntnisse, muss geprüft werden, ob die bisherigen Maßnahmen weiterhin wirksam sind.

Viele Anlässe für eine Aktualisierung

Offensichtliche Gründe für eine Überarbeitung sind neue Gefahrstoffe, geänderte Arbeitsverfahren oder veränderte Anlagen und Prozesse. Auch weniger offensichtliche Ereignisse können jedoch auf einen Anpassungsbedarf hinweisen.

Dazu gehören beispielsweise Beinahe-Unfälle, Störfälle, neue Informationen zu Stoffeigenschaften oder Schutzmaßnahmen, die sich in der Praxis als nicht ausreichend wirksam erweisen.

Eine regelmäßige Kontrolle der Gefährdungsbeurteilung unterstützt Unternehmen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Schutz der Beschäftigten dauerhaft sicherzustellen.

Übersichtliche Hilfestellung für die Praxis

Um Verantwortlichen den Überblick zu erleichtern, hat Denios ein Poster zur „Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe“ erstellt. Die Übersicht zeigt kompakt, bei welchen Ereignissen eine neue Beurteilung erforderlich ist oder bestehende Bewertungen aktualisiert werden sollten.

Links:

Das Poster „Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe“ steht kostenlos im Download-Center zur Verfügung oder kann als Poster angefordert werden.

Das neues Poster „Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe“ zeigt übersichtlich, wann eine Durchführung oder Aktualisierung notwendig ist. Bild: Denios

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