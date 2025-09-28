SKF gewinnt Silbernen Sicherheitspreis für Escape Game

SKF hat den Silbernen Sicherheitspreis der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (BGHM) erhalten. Ausgezeichnet wurde ein selbst entwickeltes Safety Exit Game, das Arbeitssicherheit spielerisch nach dem Prinzip eines Escape Rooms vermittelt.

Die Berufsgenossenschaft Holz und Metall würdigte damit einen ungewöhnlichen Ansatz: ein Thema, das Beschäftigte häufig als trocken empfinden, erlebbar und praxisnah zu gestalten.

Wie funktioniert das Safety Exit Game?

SKF versetzt Mitarbeitende aus Produktion und Verwaltung in Teams, die gemeinsam Rätsel und Aufgaben lösen. Die Themen umfassen persönliche Schutzausrüstung, sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln sowie sicheres Arbeiten im Büro und Homeoffice. Das Format fördert dabei nicht nur Sicherheitswissen, sondern auch die Zusammenarbeit innerhalb der Teams.

Wer hat das Konzept entwickelt?

Das Safety Exit Game wurde vom Team um Arbeitssicherheitsleiter Dominik Roh entwickelt. Einen wesentlichen Beitrag zur inhaltlichen Ausarbeitung leistete der duale Student Johannes Egerer. Die BGHM hob ausdrücklich den kreativen Ansatz hervor, mit dem SKF Arbeitssicherheitsthemen zugänglicher macht.

Links:

www.skf.com

Mit dem Gewinn des Silbernen Sicherheitspreises zählt SKF zu den Kandidaten für den Goldenen Sicherheitspreis der BGHM. Das Safety Exit Game soll auch künftig im Unternehmen eingesetzt werden und steht Teams und Abteilungen von SKF weiterhin zur Verfügung. Bild: SKF

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