Lernbroschüre „Der Erdbaumaschinenführer“

Baumaschinen sind aus dem Alltag auf Baustellen nicht wegzudenken – ob Bagger, Radlader oder Muldenfahrzeug. Entscheidend bleibt dabei die fachgerechte Bedienung. Mit der überarbeiteten 9. Auflage des „Erdbaumaschinenführers“ bietet der Resch-Verlag praxisnahe Inhalte für sicheres Arbeiten und fundierte Ausbildung.

Ob Kompaktbagger im innerstädtischen Einsatz oder große Muldenfahrzeuge auf Großbaustellen: Erdbaumaschinen sind unverzichtbar, arbeiten jedoch nur so sicher wie ihre Bediener. Daher legt der Resch-Verlag seit Jahren den Schwerpunkt auf praxisgerechte Schulungsunterlagen. Mit dem „Erdbaumaschinenführer“ liegt nun die 9. Auflage des etablierten Lernmaterials vor.

Die Broschüre vermittelt rechtliche Grundlagen, etwa nach DGUV G 305-001 und TRBS 1116, und erklärt die unterschiedlichen Maschinentypen. Sie führt vom sicheren Arbeiten über das Verladen bis hin zur Wartung. Ergänzt wird die technische Perspektive um arbeitspsychologische Aspekte, die Sonja Berger beisteuert.

Neben der Broschüre sind eine begleitende Powerpoint-Präsentation sowie Testbögen für theoretische und praktische Prüfungen erhältlich. Damit wird eine vollständige Vorbereitung auf den sicheren Umgang mit Erdbaumaschinen ermöglicht.

Das Autorenteam Kurt Hey und Stefan Knoll bringt jahrzehntelange Erfahrung im Einsatz von Erdbaumaschinen ein. Damit richtet sich das Werk sowohl an Bedienpersonal als auch an Ausbilder, die Wert auf fundierte Qualifizierung legen. Bild: Resch Verlag

