Sicheres Containerhandling – so geht`s

Beim Umschlag von Containern müssen hohe Lasten sicher bewegt werden – im Hafen ebenso wie auf Straße und Schiene. Der Resch-Verlag erweitert deshalb sein Schulungsangebot um zwei neue Powerpoint-Präsentationen für die Ausbildung von Bedienern von Container-Flurförderzeugen und Containerkranen.

Ein beladener Standard-Container kann mehr als 30 Tonnen wiegen. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an ein sicheres Handling beim Verladen und Transportieren. Der Resch-Verlag bietet dafür zwei neue Powerpoint-Präsentationen zur Schulung von Bedienpersonal an.

Die neuen Unterlagen richten sich an Fahrer von Container-Flurförderzeugen wie Containerstaplern, Reach Stackern und Portalhubwagen sowie an Bediener von Container- und Hafenkranen. Dazu zählen unter anderem Portal-, RMG-, RTG-, STS- und Wippdrehkrane.

Mit den neuen Präsentationen erweitert der Verlag seine Unterrichtsmaterialien gemäß Stufe 2 des DGUV-Grundsatzes 308-001. Bereits verfügbar sind Schulungsunterlagen für Schubmast-, Kommissionier- und Lkw-Mitnahmestapler.

Auch das modulare Schulungssystem für die Kranführer-Ausbildung wurde ergänzt. Neben dem Grundmodul steht bereits eine Schulung für Hallen- und Portalkrane zur Verfügung.

Zu allen Powerpoint-Präsentationen bietet der Verlag passende Testbogen an. Damit sollen Schulung und Prüfung effizient und rechtssicher durchgeführt werden können.

Links:

https://resch-verlag.com/

Neue Schulungsunterlagen des Resch-Verlags behandeln den sicheren Umgang mit Container-Flurförderzeugen und Hafenkranen. Bild: Resch Verlag

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