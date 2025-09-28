Mit „Light Upgrade 360 Grad“ adressiert Regiolux die wachsenden Anforderungen an wirtschaftliche und normgerechte Beleuchtungssanierungen im Bestand. Auf der Light + Building 2026 zeigt das Unternehmen, wie sich vorhandene Leuchten technisch modernisieren lassen – ohne vollständigen Austausch und mit klar kalkulierbaren Lebenszykluskosten.

Bei „Light Upgrade 360 Grad“ werden bestehende Leuchten – herstellerunabhängig – nicht pauschal ersetzt, sondern gezielt weiterentwickelt. Gehäuse, Befestigungspunkte und bauliche Strukturen bleiben erhalten, während Lichtquelle, Betriebsgerät, Verdrahtung und Optik auf aktuellen Stand gebracht werden. Das reduziert Montageaufwand und Stillstandzeiten und verbessert zugleich Energieeffizienz, Lichtqualität und Nutzungskomfort.

Im Zuge des Ausstiegs aus der Leuchtstofflampentechnologie hat Regiolux sogenannte Greenkits etabliert und das Sanierungsportfolio kontinuierlich ausgebaut. Geschäftsführer Marco Steffenmunsberg betont: „Wenn Standardlösungen im Bestand an Grenzen stoßen, ist Anpassungsfähigkeit entscheidend: Wir prüfen die vorhandene Leuchte und die Rahmenbedingungen vor Ort und entwickeln daraus ein maßgeschneidertes GreenKit – technisch abgesichert durch unsere hauseigene CE-Prüfung sowie wirtschaftlich und energetisch überzeugend.“

Regiolux versteht sich dabei nicht als reiner Leuchtenlieferant, sondern als Lösungsanbieter von der Bestandsanalyse bis zur umsetzungsreifen Modernisierung. Der frühe Austausch mit Planern, Betreibern und Elektrofachbetrieben soll helfen, technische und wirtschaftliche Potenziale im Bestand systematisch zu erschließen.

Auf der Light + Building 2026 (Halle 5.1, Stand C70) stellt das Unternehmen entsprechende Projekte und Sanierungskonzepte vor.

www.regiolux.de

Bei projektspezifischen Anforderungen setzt das Unternehmen auf angepasste Lösungen. Ob besondere Montagesituationen, denkmalgeschützte Gebäude, spezielle Lichtverteilungen oder die Integration von Notlicht, Sensorik und Steuerung – die Sanierung wird objektspezifisch ausgelegt. Grundlage sind hohe Fertigungstiefe, kurze Entscheidungswege sowie eine hauseigene CE-Prüfung. Bild: Regiolux

