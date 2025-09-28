Webinar: Gelblicht gezielt planen und einsetzen

Regiolux lädt morgen, am 19.05.2026 ab 9.30 Uhr, zum kostenlosen Web-Seminar „Gelblicht mit System – Die Protection-Leuchten für sensible High-Tech-Prozesse“ ein. Ein wesentlicher Schwerpunkt sind konkrete Anwendungen, technische Hintergründe sowie planerische Herausforderungen.

Wann ist Gelblicht in Industrie und Forschung unverzichtbar? Und welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Planung und Ausführung?

Ein kostenloses Webinar von Regiolux liefert Antworten. In rund 30 Minuten wird praxisnah erläutert, warum spektral eingeschränktes Licht etwa in sensiblen Produktionsumgebungen erforderlich ist und wie es Abläufe beeinflusst. Gerade in der Lithografie und in anderen photosensitiven Bereichen verhindert Gelblicht unerwünschte Reaktionen und sichert stabile Prozessbedingungen.

Im Fokus des Webinars stehen konkrete Anwendungen, technische Hintergründe sowie planerische Herausforderungen. Thematisiert wird unter anderem, wie sich Gelblicht normgerecht integrieren lässt, welche Auswirkungen es auf Materialien und Arbeitsschritte hat und worauf bei Auswahl und Installation zu achten ist. Zudem stellt Regiolux eine neue Leuchtenvariante für gezielte Gelblicht-Anwendungen vor.

Das Web-Seminar mit Lichtplaner Harald Popp am Mittwoch, den 19.05.2026 zwischen 9:30 und 10 Uhr statt.

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Das Webinar richtet sich an Elektro-Fachhandwerker, TGA- und Lichtplaner sowie Architekten, die ihr Wissen vertiefen und neue Lösungsansätze kennenlernen möchten. Bild: Regiolux

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