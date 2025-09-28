maintenance Dortmund 2026 – Anmeldung gestartet

Die Fachmesse maintenance Dortmund findet am 25. und 26. Februar 2026 in der Messe Dortmund statt. Anbieter und Fachleute aus den Bereichen Instandhaltung, Betriebstechnik, Automation, Logistik und Verpackung können sich bereits jetzt registrieren – inklusive kostenfreiem Eintritt mit persönlichem B&I-Einladungslink.

2026 wird maintenance Dortmund gemeinsam mit den Veranstaltungen Pumps & Valves Dortmund, Logistics & Automation sowie Empack Special ausgerichtet. So entsteht eine Kombination aus vier Fachmessen parallel – mit dem Ziel, Synergien zu schaffen und neue

Teilnehmende Fachkräfte aus Instandhaltung und Betrieb können sich auf gebündelte Informationen zu Produkten und Services entlang der Wertschöpfungskette freuen – von klassischen Wartungslösungen über Automatisierung bis zur Logistik und Verpackung. Laut Veranstalter liegt der Fokus auf „der gesamten Wertschöpfungskette der Instandhaltungsbranche“.

Ein besonderer Anreiz: Mit dem persönlichen B&I-Einladungslink (Code: 1401) erhalten Besucher ein kostenfreies Messeticket im Wert von 30 Euro. Eine separate Anmeldung über das Onlineportal ist verfügbar.

Tipp: In der kommenden Ausgabe, also der 1/26, ist die Messezeitung zur maintenance Dortmund mit dabei.

Links:

Hier geht es zur Registrierung mit kostenfreiem Ticket.

Registrieren Sie sich möglichst früh und sichern Sie sich Ihr Ticket mit dem B&I-Einladungslink. Bild: B&I

