Maintenance München wächst

Für die Veranstaltung im Oktober 2026 erweitert Veranstalter Easyfairs die Ausstellungsfläche auf zwei Hallen im MOC München. Mehr als 120 Aussteller haben sich bereits angemeldet.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wächst die maintenance München weiter. Aufgrund der hohen Nachfrage wird die Fachmesse für industrielle Instandhaltung 2026 erstmals in zwei Hallen des MOC München stattfinden.

Der Veranstalter Easyfairs richtet die Veranstaltung gezielt auf den Süden Deutschlands sowie das angrenzende Österreich aus. Bereits mehr als 120 Aussteller haben ihre Teilnahme zugesagt. Zu den angemeldeten Unternehmen zählen unter anderem 3M, Conrad Electronic, Dexis Germany, Emerson, Henkel, SAP, SPIE Rodias, Wisag und Xervon.

Die regionale Ausrichtung wird von Ausstellern positiv bewertet. Sebastian Kern, Geschäftsführer der AGINAG GmbH, berichtet: „Die maintenance München hat uns hervorragende Kontakte gebracht. Viele Gespräche führten direkt zu konkreten Projektanfragen – ein klares Zeichen für die hohe Relevanz der Messe. Wir sind überzeugt, dass sich daraus langfristige Partnerschaften entwickeln werden.“

Auch 2026 soll das Rahmenprogramm aktuelle Entwicklungen und Trends der industriellen Instandhaltung aufgreifen. Mit dabei sind erneut der AFSMI German Chapter e. V. sowie die Smart Maintenance Community der Fraunhofer-Gesellschaft. Erstmals beteiligen sich zudem der FVI e. V. und das FIR an der RWTH Aachen mit Fachvorträgen. Ergänzt wird das Programm durch Beiträge von Ausstellern und Experten aus Wissenschaft und Praxis.

Ein Höhepunkt der Messe bleibt die Verleihung des Maintenance-Instandhaltungs-Preises. Nach Abschluss der Bewerbungsphase bewertet derzeit eine Fachjury die eingereichten Projekte. Die Nominierten sollen Mitte September bekannt gegeben werden und ihre Lösungen während der Messe in Kurzvorträgen präsentieren. Die Gewinner werden anschließend per Publikumsabstimmung ermittelt.

Links:

https://www.maintenance-messen.com/de/startseite/

Die Maintenance München 2026 findet am 14. und 15. Oktober im MOC München statt. Bilder: B&I

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