Faulhaber in EWS berufen

Harald Faulhaber, Geschäftsführer der Membrain GmbH mit Sitz in Unterhaching, wurde in den Europäischen Wirtschaftssenat (EWS) berufen. Der Europäische Wirtschaftssenat (EWS) vereint Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, die sich für die Stärkung der europäischen Wirtschaft und den Austausch zwischen Entscheidungsträgern einsetzen.

Der Europäische Wirtschaftssenat versteht sich als unabhängiges Netzwerk, das den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik fördert und Impulse für nachhaltiges Wirtschaften in Europa gibt.

Die Ernennung würdigt seine langjährige unternehmerische Tätigkeit sowie sein Engagement im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0.

Links:

https://www.eu-wirtschaftssenat.eu/

www.membrain-it.com

„Die Berufung in den Europäischen Wirtschaftssenat ist für mich eine besondere Anerkennung und zugleich Verpflichtung, den europäischen Wirtschaftsraum aktiv mitzugestalten“, kommentiert Harald Faulhaber. Bild: Membrain

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