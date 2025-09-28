15 Jahre mobile function
Die Mobile Function GmbH feiert 15 Jahre Unternehmensentwicklung. Ausgehend von mobilen Service-Apps hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter der Low-Code-Plattform Engine4 entwickelt. Im Fokus stehen digitale Prozesslösungen, Systemintegration und KI-gestützte Anwendungen für Industrie und Mittelstand.
Gegründet 2011 in Villingen-Schwenningen, startete Mobile Function mit digitalen Lösungen für den technischen Außendienst. Heute bildet Engine4 die Grundlage für individuelle Unternehmensanwendungen – von Service und Instandhaltung bis hin zu Logistik, Produktion und Kundenportalen.
Die Plattform adressiert einen zentralen Trend der Digitalisierung: schnell anpassbare Software bei steigender Prozesskomplexität. Über offene Schnittstellen integriert Engine4 bestehende IT-Systeme und verbindet ERP-, CRM- oder IoT-Lösungen zu durchgängigen Datenflüssen.
Neben Low-Code rückt künstliche Intelligenz stärker in den Fokus. Ziel ist es, Prozesse zu automatisieren, Entscheidungen zu unterstützen und Mitarbeitende zu entlasten – etwa durch Assistenzsysteme oder automatisierte Dokumentation.
Beim 15-jährigen Firmenjubiläum wurde auch die Entwicklung des Unternehmens gewürdigt. Besonders hervorgehoben wurde die Platzierung bei „Deutschlands Kundenchampions 2026“, bei der Mobile Function unter die besten Unternehmen gewählt wurde.
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