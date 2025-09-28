15 Jahre mobile function

Die Mobile Function GmbH feiert 15 Jahre Unternehmensentwicklung. Ausgehend von mobilen Service-Apps hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter der Low-Code-Plattform Engine4 entwickelt. Im Fokus stehen digitale Prozesslösungen, Systemintegration und KI-gestützte Anwendungen für Industrie und Mittelstand.

Gegründet 2011 in Villingen-Schwenningen, startete Mobile Function mit digitalen Lösungen für den technischen Außendienst. Heute bildet Engine4 die Grundlage für individuelle Unternehmensanwendungen – von Service und Instandhaltung bis hin zu Logistik, Produktion und Kundenportalen.

Die Plattform adressiert einen zentralen Trend der Digitalisierung: schnell anpassbare Software bei steigender Prozesskomplexität. Über offene Schnittstellen integriert Engine4 bestehende IT-Systeme und verbindet ERP-, CRM- oder IoT-Lösungen zu durchgängigen Datenflüssen.

Neben Low-Code rückt künstliche Intelligenz stärker in den Fokus. Ziel ist es, Prozesse zu automatisieren, Entscheidungen zu unterstützen und Mitarbeitende zu entlasten – etwa durch Assistenzsysteme oder automatisierte Dokumentation.

Beim 15-jährigen Firmenjubiläum wurde auch die Entwicklung des Unternehmens gewürdigt. Besonders hervorgehoben wurde die Platzierung bei „Deutschlands Kundenchampions 2026“, bei der Mobile Function unter die besten Unternehmen gewählt wurde.

Links:

www.mobile-function.com

„Unsere Kunden erwarten keine Standardsoftware von der Stange. Sie benötigen Lösungen, die ihre Prozesse optimal unterstützen und sich mit ihrem Unternehmen weiterentwickeln können“, erklärt Geschäftsführer Benjamin Hauser. „Genau dafür haben wir Engine4 geschaffen – als Plattform, die maximale Individualität mit hoher Entwicklungsgeschwindigkeit verbindet.“ Bild: Mobile Function

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