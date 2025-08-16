MES-Implementierung in Rekordzeit
Medmix führt ein komplexes Fertigungsleitsystem in nur neun Monaten ein
Mit der Einführung eines neuen Manufacturing Execution Systems (MES) hat die Medmix Switzerland AG ihre Produktionsprozesse optimiert. Der Roll-out des Systems verlief in mehreren Etappen in kurzer Zeit.
Heute profitieren Mitarbeitende wie auch das Unternehmen von einer transparenten, präzise steuerbaren Fertigung und deutlich mehr Flexibilität im laufenden Betrieb.
