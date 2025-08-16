MES-Implementierung in Rekordzeit

Medmix führt ein komplexes Fertigungsleitsystem in nur neun Monaten ein

Mit der Einführung eines neuen Manufacturing Execution Systems (MES) hat die Medmix Switzerland AG ihre Produktionsprozesse optimiert. Der Roll-out des Systems verlief in mehreren Etappen in kurzer Zeit.

Heute profitieren Mitarbeitende wie auch das Unternehmen von einer transparenten, präzise steuerbaren Fertigung und deutlich mehr Flexibilität im laufenden Betrieb.

Das MES sorgt für lückenlose Transparenz im Produktionsprozess. Dabei führte das Team um Ronny Graf, Abteilungsleiter Injection-Moulding am Standort Haag, die einzelnen Module etappenweise ein. In Phase eins implementierten sie am Hauptstandort Haag zunächst die drei Module Leitstand (HLS), Betriebsdaten (BDE) sowie Werkzeug- und Ressourcenmanagement (WRM). In Phase zwei kam das Modul Maschinendaten (MDE) hinzu. Am Standort Haag sind 120 Spritzgussmaschinen und 42 Montageautomaten an Hydra angebunden. Bild: MPDV

