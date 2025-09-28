MPDV stoppt Cyberangriff

Die MPDV Mikrolab GmbH aus Mosbach hat am Wochenende nach eigenen Angaben einen Hackerangriff erfolgreich abgewehrt. Durch das schnelle Eingreifen der internen IT-Abteilung in Zusammenarbeit mit externen Experten konnte der Angriff isoliert werden. Seit Montagmorgen laufen die Systeme und Prozesse des Unternehmens wieder ohne Einschränkungen.

Am späten Donnerstagabend wurde MPDV Ziel eines Cyberangriffs. Die IT-Infrastruktur des Unternehmens ermöglichte eine schnelle Erkennung des Vorfalls. Ein Krisenteam aus internen Spezialisten und externen IT-Sicherheitsexperten leitete sofort Gegenmaßnahmen ein und verhinderte größere Schäden.

Die Softwarelösungen von MPDV blieben laut Unternehmensangaben während der gesamten Attacke uneingeschränkt verfügbar. Betroffen war ausschließlich die interne Infrastruktur. Eine forensische Analyse ergab, dass es bislang keine Hinweise auf den Abfluss sensibler Daten gibt.

„Diese Attacke hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, Unternehmensdaten vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Mit unseren stringenten Security-Maßnahmen haben wir bewiesen, dass wir in puncto IT ein verlässlicher Partner für unsere Kunden, Interessenten und Mitarbeitenden sind“, erklärt Thorsten Strebel, Geschäftsführer Products und Services der MPDV.

Dank des schnellen Eingreifens war die Betriebsfähigkeit bereits nach kurzer Zeit vollständig wiederhergestellt, betont das Unternehmen. MPDV informierte die zuständigen Behörden und übergab gesicherte Spuren zur weiteren Untersuchung. Der Vorfall unterstreicht die Resilienz der IT-Systeme und das Engagement der Mitarbeitenden. Bild: Pete Linforth, Pixabay

