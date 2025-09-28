Kalibrator und Multimeter in einem

Mit der Metracal CM Serie, die unter anderem über die Conrad Sourcing Platform verfügbar sind, kombiniert Gossen Metrawatt Kalibrator und Präzisionsmultimeter in einem Gerät. Dies ermöglicht die Simulation von Sensorsignalen und gleichzeitig die Prüfung kompletter Messketten. Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche lassen sich dadurch effizienter und ohne Anlagenstillstand durchführen.

Die Metracal CM Serie ist als Kombigerät ausgelegt: Sie erzeugt Prozesssignale und erfasst gleichzeitig Messwerte. Damit lassen sich typische Industriegrößen wie 4…20 mA-Stromschleifen, Spannungen, Temperaturfühler (RTD/TC) sowie Widerstände direkt im Feld prüfen und simulieren.

Die hohe Grundgenauigkeit in Verbindung mit stabilen Signalquellen sorgt dafür, dass, so der Anbieter, selbst kleinste Abweichungen zuverlässig erkannt werden. Für den Einsatz in der Prozessindustrie, Energieversorgung oder im Labor ist die Serie DAkkS-kalibriert und erfüllt damit internationale Anforderungen an die Messsicherheit.

Ein integrierter Datenlogger mit Echtzeituhr erfasst Messreihen und Einzelwerte. Über Bluetooth oder USB können die Daten direkt an einen PC übertragen werden. So entsteht eine durchgängige und nachvollziehbare Dokumentation für Qualitätssicherung und Auditprozesse.

Die drei Varianten Metracal CM Pro, Tech und Xtra unterscheiden sich in ihren Funktionsumfängen. Tech und Xtra bieten zusätzlich HART-Kommunikation, die Xtra-Version verfügt ab Werk über eine grafische Darstellung. Weitere Funktionen lassen sich per Freischaltcode nachrüsten.

Die Bedienoberfläche ist auf schnelle Nutzung ausgelegt. Eine intuitive Menüführung und kontextsensitive Hilfetexte unterstützen auch bei komplexen Messaufgaben. Das Dual-Display zeigt Soll- und Istwerte gleichzeitig und erleichtert so den direkten Abgleich am Prozesssignal.

Wiederkehrende Prüfabläufe lassen sich programmieren und per Knopfdruck starten. Für den mobilen Einsatz ist die Energieversorgung flexibel ausgelegt: Netzbetrieb oder Schnellwechsel-Akku mit Ladeanzeige stehen zur Verfügung.

Links:

Erhältlich sind die Modelle unter anderem über Conrad Electronic.

Die Geräte sind modular aufgebaut und softwareseitig erweiterbar. Funktionen wie zusätzliche Kommunikationsprotokolle, grafische Signalverläufe oder erweiterte Prüfsequenzen können nachträglich aktiviert werden. Damit ist die Serie auf veränderte Normen und neue Anwendungen ausgerichtet. Bild: Gossen Metrawatt

Artikel per E-Mail versenden