Mit Schrumpfscheiben auf Wachstumskurs

Ringspann vermeldet Rekordnachfrage im OEM-Geschäft mit Welle-Nabe-Verbindungen

In der Produktsparte Welle-Nabe-Verbindungen gab es 2021 einen neuen Rekord: Wie das Management des Unternehmens jetzt bekannt gab, liegt er etwa 50 Prozent über den Auftragseingängen der Vorjahre. Von maßgeblicher Bedeutung für dieses Wachstum erwies sich insbesondere die international steigende Nachfrage von Getriebe- und Anlagenbauern nach den Schrumpfscheiben.

Als Konsequenz aus der außergewöhnlich guten Auftragslage im Bereich der Welle-Nabe-Verbindungen baut Ringspann aktuell die Fertigungskapazitäten seiner internationalen Standorte in Südafrika, China und Europa aus.

Während beispielsweise für das Werk in Bosnien in den kommenden Wochen weitreichende Investitionen in die Produktion anstehen, erhielt das Werk in China bereits vor wenigen Tagen die ersten neuen Maschinen, um insbesondere der gestiegenen Nachfrage nach der neuen Schrumpfscheiben-Baureihe RLK 603 S nachkommen zu können.

Unter anderem wurden hier zu Beginn des Jahres neue CNC-Roboter-Maschinen in Betrieb genommen. Noch für dieses Jahr sind außerdem die Installation weiterer CNC-Roboter-Anlagen und Bohrmaschinen sowie die Aufstockung der Belegschaft um bis zu 20 Prozent geplant.

Links:

Auf der Produktebene erweisen sich vor allem die guten Geschäfte mit den zwei- und dreiteiligen Schrumpfscheiben aus dem Portfolio als treibender Faktor für das starke Wachstum bei den Auftragseingängen. Bild: Ringspann

