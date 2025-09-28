Mobillift für Pharmabereiche

Mit dem Mobillift Typ 402 E präsentiert EAP Lachnit ein Hubsystem für sensible Produktionsumgebungen in der Pharmaindustrie. Das Gerät kombiniert hygienegerechtes Edelstahl-Design mit elektrischer Hub- und Drehfunktion. Entwickelt wurde der Lift für das sichere Heben, Positionieren und Entleeren von Fässern unter hohen Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Prozessstabilität.

Flurförderzeuge und Hubsysteme müssen in pharmazeutischen Produktionsumgebungen strenge Anforderungen erfüllen. Dazu zählen unter anderem Vorgaben aus dem GMP-Umfeld sowie Richtlinien für Maschinen- und Explosionsschutz. Der Mobillift Typ 402 E von EAP Lachnit wurde speziell für diese Einsatzbereiche entwickelt.

Das Gerät besteht aus Edelstahl 1.4301 (V2A/AISI 304) mit polierter Oberfläche und ist nach IP67 gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Dadurch lässt sich der Lift einfach reinigen und in sensiblen Bereichen einsetzen.

Der Mobillift erreicht eine Traglast von bis zu 300 Kilogramm bei einer maximalen Hubhöhe von 1.900 Millimetern. Das Heben und Senken erfolgt elektrisch über eine 24-Volt-Hubspindel mit Batteriebetrieb. Zusätzliche Sicherheit bieten eine integrierte Bandabdeckung und eine Seilbruchsicherung.

Für den Transport von Fässern verfügt das System über eine flexible Aufnahme mit seitlichen Rohrhülsen. Die Positionierung erfolgt manuell, während Hub- und Drehbewegungen per Fernbedienung gesteuert werden. Ein Fass kann automatisch um 180 Grad gedreht werden, sobald eine definierte Mindesthubhöhe erreicht ist.

Neben dem Drehen und Entleeren von Fässern eignet sich der Lift auch für Hebe-, Kipp- und Positionieraufgaben. Unterschiedliche Lastaufnahmen wie verstellbare Gabeln oder Plattformen ermöglichen die Anpassung an verschiedene Anwendungen. Dank der Unterfahrhöhe von 75 Millimetern lässt sich das Gerät zudem in bestehende Produktionsumgebungen integrieren.

Links:

www.lachnit-foerdertechnik.de

Nach Angaben des Herstellers sind auch Sonderausführungen für Branchen wie Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Automobilindustrie oder Werkstätten verfügbar. Bild: EAP Lachnit

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