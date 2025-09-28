Neu: Solvares Field Service

Nach dem rechtlichen Zusammenschluss ihrer Tochterunternehmen FLS – Fast Lean Smart und Mobilex zur Solvares FSM GmbH präsentiert die Solvares Group nun den neuen Markenauftritt – Solvares Field Service.

Mitte des Jahres war aus der FLS GmbH und der Mobilex GmbH die Solvares FSM GmbH entstanden. Parallel gingen die Städtler Logistik GmbH und die Opheo Solutions GmbH zur Solvares Logistics GmbH zusammen. Jedes Solvares-Segment – Field Service Management, Logistik und Field Sales Management mit der Impactit GmbH/Portatour – bildet nun eine rechtliche Einheit.

Das begleitende und jetzt abgeschlossene Branding-Projekt etabliert eine entsprechende, konsistente Markenarchitektur unter der Dachmarke Solvares. Zugleich führen die neuen Markenauftritte die jeweiligen Produktportfolios zusammen und schaffen eine einheitliche, übersichtliche Darstellung des breiten Angebots an etablierten wie innovativen Lösungen für den Field Service bzw. die Logistik.

Solvares Field Service bündelt die vorhandene Kompetenz in Einsatzplanung, KI-basierter Tourenoptimierung, mobilen Apps und Kundenkommunikation im technischen und serviceorientierten Außendienst. Die Produkte von FLS und Mobilex sowie die zusammen über 50-jährige Erfahrung im digitalen Field Service Management werden mit einer einheitlichen Organisation und einem starken Markenauftritt in die Zukunft geführt.

Links:

www.solvares-fieldservice.com

Begleitet wird der Markenstart von einer neuen Website, neuen Social-Media-Auftritten und einem modernen Corporate Design, das die Vision und Identität reflektiert. Bild: Solvares

