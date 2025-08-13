Solvares bündelt FSM-Kompetenz

Die Solvares Group hat ihre Tochtergesellschaften FLS und Mobilex zur Solvares FSM GmbH zusammengeschlossen. Mit über 200 Experten, drei deutschen Standorten und internationaler Präsenz will das Unternehmen seine Position als globaler aktiver Spezialist für digitales Field Service Management ausbauen.

Die FLS GmbH aus Heikendorf und die Mobilex GmbH aus München arbeiten seit 2022 unter dem Dach der Solvares Group zusammen. Mit der Fusion zur Solvares FSM GmbH werden nun Kompetenzen gebündelt, die Zusammenarbeit intensiviert und die Innovationsgeschwindigkeit erhöht. Ziel ist es, Kunden zukunftsfähige Prozesse zu bieten – von intelligenter Einsatzplanung und Tourenoptimierung über mobile Anwendungen bis hin zu datengetriebener Servicequalität.

Der Hauptsitz der neuen Gesellschaft befindet sich in Heikendorf, der Standort München bleibt aber bestehen. Hinzu kommt ein drittes Büro in Köln. International ist die Solvares Group in England, Belgien, Österreich und den Niederlanden vertreten, sodass Kunden auf ein breites Netz an Ansprechpartnern zugreifen können.

Parallel zur FSM-Neustrukturierung hat die Solvares Group auch im Logistiksegment zwei Unternehmen zusammengeführt: Die Städtler Logistik GmbH und die Opheo Solutions GmbH firmieren nun gemeinsam als Solvares Logistics GmbH. Damit schafft die Gruppe auch hier klare Strukturen für mehr Kundennutzen und strategisches Wachstum.

Links:

www.solvares.com

„Mit der Neustrukturierung schaffen wir klare Einheiten mit gebündeltem Fokus und damit die besten Voraussetzungen für Wachstum, Innovation und Kundennähe. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von vereintem Know-how, kürzeren Wegen und einer noch stärkeren Lösungsorientierung. Die neuen Gesellschaften stehen für das, was die Solvares Group ausmacht: intelligente Ressourcenoptimierung mit höchstem Anspruch“, sagt Ivan Bagaric, CEO Solvares Group und Managing Director Solvares FSM. Bild: Solvares Group

