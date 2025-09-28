Solvares übernimmt More-IQ

Die Solvares Group erweitert ihr Field-Service-Portfolio durch die Übernahme von More-IQ, einem britischen Anbieter cloudbasierter Software für dynamische Terminplanung. Ziel ist eine stärkere Präsenz im Housing-Markt sowie ein breiteres Angebot für Außendienstorganisationen mit KI-gestützten Echtzeitlösungen.

Die Solvares Group, aktiv im Bereich Software für Field Service, Field Sales und Logistik, hat die britische More-IQ übernommen. Die Übernahme stärkt das Field Service-Portfolio, erweitert die Echtzeit-Cloud-Lösungen und vergrößert die Präsenz von Solvares im britischen Housing-Markt.

More-IQ wurde 2021 von Branchenveteranen mit insgesamt 50 Jahren Erfahrung gegründet. Das Unternehmen bietet Cloud-native SaaS-Lösungen für Vermieter im sozialen Wohnungsbau, darunter Terminplanung für Reparaturen, Compliance-Überprüfungen und Koordination verschiedener Gewerke bei Sanierungen leerstehender Immobilien.

Die „True Cloud“-Technologie von More-IQ ist bereits in Partnerlösungen für den Field Service integriert und bei Kunden wie Raven Housing Trust und Vivid Homes im Einsatz.

Durch die Verbindung mit dem Produktportfolio von Solvares entsteht ein breiteres Angebot für Außendienstorganisationen. Kunden profitieren von Lösungen, die je nach Komplexität unterschiedliche Anforderungen abdecken und durch KI-gestützte Tools operative Abläufe effizienter gestalten.

Links:

www.solvares.com

www.more-iq.com

Die Solvares Group erweitert ihr Field-Service-Portfolio durch die Übernahme von More-IQ. Das Führungsteam von More-IQ bleibt an Bord. Bild: Solvares

