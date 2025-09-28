Neue Abzieher-Sets von Stahlwille

Stahlwille bietet seine Abzieher-Werkzeuge nun in praxisorientierten Sets an, die sich direkt für Montage-, Wartungs- und Serviceeinsätze eignen. Passendes Zubehör, klare Struktur und robuste L-Boxx-Systeme sorgen dafür, dass benötigte Werkzeuge jederzeit griffbereit und sicher verstaut sind.

Für anspruchsvolle Instandhaltungs- und Montagearbeiten stellt Stahlwille Abzieher-Werkzeuge in abgestimmten Sets bereit. Die Kombination aus passenden Abziehern und Zubehör erleichtert den sofortigen Einsatz. Alles ist übersichtlich angeordnet und sicher in einer robusten L-Boxx verstaut.

Die Sets decken ein breites Spektrum ab: vom Außen- und Innenabziehen über Trennvorrichtungen bis zu Komplettausstattungen für professionelle Werkstätten. Je nach Einsatzbereich stehen verschiedene Zusammenstellungen zur Verfügung, die speziell auf typische Aufgaben in Instandhaltung, Service oder Produktion zugeschnitten sind.

In vier Varianten erhältlich, umfasst das Sortiment drei Innenauszieher-Sets mit sechs, neun oder zwölf Teilen sowie ein Set mit Trennvorrichtung und Zubehör. Die schlag- und stoßfeste L-Boxx schützt Werkzeuge zuverlässig und sorgt für strukturiertes Arbeiten.

Über das Klicksystem lassen sich mehrere Boxen schnell verbinden oder trennen. Mit einer Deckelbelastung bis 85 Kilogramm ist sie zudem vielseitig nutzbar.

Das Stahlwille Tool Control System (TCS) sorgt für festen Halt und klare Struktur in der Box. Passgenaue Matten fixieren jedes Werkzeug und schützen vor Beschädigungen. Gleichzeitig erleichtert das System die schnelle Kontrolle über Vollständigkeit – ein Vorteil im industriellen Umfeld, in dem effiziente Abläufe entscheidend sind.

Die Abzieher-Werkzeuge werden vollständig in Deutschland entwickelt und gefertigt. Das garantiert hohe Fertigungsqualität, präzise Verarbeitung und eine lange Lebensdauer – entscheidende Eigenschaften für professionelle Anwender in Handwerk und Industrie. Bild: Stahlwille

