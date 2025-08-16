Neuer Drehmomentschlüssel von Stahlwille

Stahlwille ergänzt sein Portfolio um den Feder-Drehmomentschlüssel 750NR. Das Modell richtet sich an Profis wie auch an ambitionierte Anwender, die Wert auf robuste Bauweise, präzise Ergebnisse und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Der Schlüssel wird in Deutschland gefertigt und ist für den täglichen Werkstatteinsatz geeignet.

Das Werkzeug arbeitet mit einem Kniehebel-Mechanismus, der beim Erreichen des eingestellten Drehmoments ein deutliches „Klick“ erzeugt. Diese Rückmeldung ist hör- und fühlbar, sodass Anwender sicher erkennen, wann der gewünschte Wert erreicht ist. Nach Entlastung ist das Werkzeug sofort wieder einsatzbereit.

Eine kombinierte Haupt- und Feinskala in Nm und lbft erleichtert die Einstellung, die über einen Drehknopf am Griffende erfolgt. Beim Modell 750NR/200 gelingt dies besonders schnell, da pro Umdrehung 10 Nm eingestellt werden können.

Auch bei engen Platzverhältnissen lässt sich der Schlüssel komfortabel einsetzen. Möglich macht dies die feine Verzahnung der fest verbauten Knarre mit 60 Zähnen, die einen Arbeitswinkel von nur 6 Grad erlaubt. Eine Umschaltfunktion ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linksanzug.

Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff mit rutschfester Oberfläche bietet sicheren Halt, ist beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol und unterstützt ermüdungsfreies Arbeiten. Jeder Drehmomentschlüssel wird mit einem Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 ausgeliefert.

Links:

www.stahlwille.com

Der 750NR ist in drei Varianten erhältlich: als 750NR/100 mit 3/8-Zoll-Aufnahme für 20 bis 100 Nm, als 750NR/200 mit ½-Zoll-Aufnahme für 40 bis 200 Nm sowie als 750NR/400 mit ¾-Zoll-Aufnahme für 80 bis 400 Nm. Bild: Stahlwille

Artikel per E-Mail versenden