Neue LED-Leuchten von Stahlwille

Mit vier neuen LED-Leuchten erweitert Stahlwille sein Sortiment. Diese überzeugen durch hohe Lichtleistung, robuste Bauweise und praxisgerechtes Design. Das Angebot reicht von der kompakten Stiftleuchte bis zum leistungsstarken Duo-Arbeitsstrahler für große Flächen.

Mit Stiftleuchte, Kopflampe, Handleuchte und einem Duo-Arbeitsstrahler auf Stativ ergänzt das Unternehmen seine bestehenden Modelle um vier neue Varianten, die speziell auf den anspruchsvollen Einsatz in Werkstatt, Service und Industrie ausgelegt sind.

Die Stiftleuchte 13136 SL ist mit 72 Gramm besonders leicht und bietet bis zu 850 Lumen im Boost-Modus. Ihr fokussierbarer Lichtkegel und drei Helligkeitsstufen ermöglichen präzises Arbeiten auf engstem Raum. Ein robuster Clip erleichtert das Mitführen, die Schutzklasse IP65/IK05 sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Feuchtigkeit und Stöße – ideal für den Außeneinsatz.

Mit der Kopflampe 13137 KL 450 wiederum bleiben beide Hände frei. Das breite Lichtband liefert bis zu 450 Lumen, ein zuschaltbarer Spot sorgt für gezielte Ausleuchtung. Ein integrierter Gestensensor erlaubt das berührungslose Ein- und Ausschalten – praktisch bei Arbeiten in öligen oder staubigen Umgebungen. Das geringe Gewicht von 100 Gramm und das verstellbare Kopfband sorgen für hohen Tragekomfort.

Die Handleuchte 13138 HL 1000 bietet bis zu 1.000 Lumen Hauptlicht und eine zusätzliche Top-LED mit 180 Lumen. Mehrere Magnete, drehbare Haken und ein abwinkelbarer Standfuß ermöglichen eine flexible Positionierung. Das robuste Gehäuse nach IP54/IK07 und die integrierte Ladestandsanzeige machen die Leuchte zu einem zuverlässigen Begleiter für Werkstatt und Servicefahrzeug.

Der neue Duo-Arbeitsstrahler 13139 DL 11500 bringt mit 11.500 Lumen die größte Leuchtkraft im Sortiment. Zwei unabhängig schwenkbare LED-Module sorgen für gleichmäßiges Licht, drei Helligkeitsstufen und zwei Farbtemperaturen (4.000 K / 6.500 K) erlauben eine flexible Anpassung. Mit Netz-, Akku- und Powerbankfunktion ist der Strahler vielseitig einsetzbar. Dank IPX04/IK07 eignet er sich auch für den Außeneinsatz.

www.stahlwille.de

Wiederaufladbare Akkus, robuste Gehäuse und variable Befestigungsmöglichkeiten gewährleisten einen sicheren Einsatz – ob in der Werkstatt, bei Wartungsarbeiten oder auf der Baustelle. Im Bild der Duo-Arbeitsstrahler. Bild: Stahlwille

