Neue Fiori-App „Stücklistengenerator“

von am 27. August, 2025

In vielen Instandhaltungsabteilungen ist die Pflege von Stücklisten eine fehleranfällige und zeitaufwendige Aufgabe. Oft beruhen die Einträge auf Annahmen oder werden nur sporadisch aktualisiert. Besonders im SAP-PM-Umfeld bedeutet das für Techniker und Verantwortliche einen erheblichen Zusatzaufwand. Mit der neuen Fiori-App „Stücklistengenerator“ lässt sich dieser Prozess laut App-Entwickler Argvis deutlich vereinfachen.

Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der B&I Industrie-Zeitung. Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 8.

www.argvis.com

Die App analysiert zurückliegende Materialentnahmen und generiert daraus eine realitätsnahe Vorschlagsliste für technische Plätze und Equipments. Bild: Argvis

