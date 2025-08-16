Neue Fiori-App „Stücklistengenerator“

In vielen Instandhaltungsabteilungen ist die Pflege von Stücklisten eine fehleranfällige und zeitaufwendige Aufgabe. Oft beruhen die Einträge auf Annahmen oder werden nur sporadisch aktualisiert. Besonders im SAP-PM-Umfeld bedeutet das für Techniker und Verantwortliche einen erheblichen Zusatzaufwand. Mit der neuen Fiori-App „Stücklistengenerator“ lässt sich dieser Prozess laut App-Entwickler Argvis deutlich vereinfachen.

Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe der B&I Industrie-Zeitung. Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 8.

Links:

www.argvis.com

Die App analysiert zurückliegende Materialentnahmen und generiert daraus eine realitätsnahe Vorschlagsliste für technische Plätze und Equipments. Bild: Argvis

