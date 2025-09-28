Über 30.000 Aggregate, ein System

Mission CMMS: SE Tylose digitalisiert Instandhaltung mit SAP und Argvis

Über 30.000 Aggregate, höchste GMP-Anforderungen, unterschiedlichste IT-Systeme – das ist die Ausgangslage für einen konsequenten Neuanfang. SE Tylose, ein Produzent und Lieferant von Celluloseether, modernisiert die Instandhaltung auf spannende Art und Weise und etabliert eine durchgängige CMMS-Plattform mit SAP PM und dem Argvis Maintenance Portal.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 45 (M13) der B&I.

Links:

www.argvis.com

Tobias Oehler, Abteilungsleiter Reliability bei SE Tylose, kennt die Ausgangslage und weiß deshalb das Ergebnis umso mehr zu schätzen: „Wir sind auf Sicht gefahren – ohne verlässliche Datenauswertung war keine echte Steuerung möglich. Jetzt haben wir das digitale Fundament – nun können wir unsere Daten gezielt nutzen, um das volle Potenzial auszuschöpfen.“ Bild: SE Tylose

Artikel per E-Mail versenden