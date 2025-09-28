Ab in Richtung datengetriebene Instandhaltung

Schöck Bauteile führt Argvis Maintenance Portal ein und profitiert mehrfach

Schöck Bauteile (Baden-Baden) ist ein global tätiges Unternehmen mit über 900 Mitarbeitenden, die mehr als 40 internationale Märkte bedienen. Die Produkte für Dämme- und Tragzwecke in Bauwerken werden an sechs Produktionsstätten in vier europäischen Ländern hergestellt. In den USA wurde ein zusätzlicher Produktionsstandort eingerichtet.

Bereits seit 2017 nutzt Schöck das SAP-Instandhaltungsmodul Plant Maintenance (SAP PM) für die Erfassung von Störmeldungen und zu planenden Instandhaltungsmaßnahmen (IH), zur systemgestützten und automatisierten Wartungsplanung sowie zur IH-Auftragsabwicklung für die Dokumentation von IH-Maßnahmen und Ermittlung interner IH-Kosten. Im Jahr 2024 stand die Einführung des Argvis Maintenance Portals auf der Agenda.

Wie dies genau funktionierte und wie das Unternehmen nun davon profitiert, lesen Sie bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 38 (M6).

Natürlich stehen die Experten von Argvis auch auf der maintenance Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 419 für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Links:

www.argvis.com

Störmeldungen entstehen jetzt genau dort, wo die Störungen auftreten – in der Werkhalle. Bild: Argvis

Artikel per E-Mail versenden