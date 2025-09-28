Neue Jacken für die Arbeit

Der Kölner Workwear-Hersteller BP – Bierbaum-Proenen erweitert seine Kollektion Bplus um zwei neue Jackenmodelle. Die Fleecejacke und eine Sweatjacke mit Kapuze sollen Komfort, Bewegungsfreiheit und strapazierfähige Materialien verbinden. Die Modelle eignen sich besonders für wechselnde Temperaturen in der Übergangszeit.

Mit der Midtech-Fleecejacke bringt BP eine leichte Arbeitsjacke mit funktionalen Eigenschaften auf den Markt. Sie verfügt über einen neu entwickelten 4-Way-Stretch, der Bewegungsfreiheit bietet, und ist zugleich robust sowie industriewäschegeeignet.

„Die Jacke verbindet Komfort und Funktion mit einem neu entwickelten 4-Way-Stretch“, erklärt Alexander Slotnikow, Produktmanager für Workwear bei BP. „Sie ist wärmend und trotzdem leicht, dabei sehr strapazierfähig und für die Industriewäsche geeignet.“

Zur Ausstattung gehören eine strukturierte Oberfläche, ein ergonomischer Schnitt und ein Stehkragen. Die Jacke ist in den Farben Rot, Königsblau, Nachtblau und Schwarz erhältlich.

Ergänzend dazu stellt BP eine Sweatjacke mit Kapuze vor. Sie kombiniert Stretchmaterialien mit strapazierfähiger Verarbeitung und soll sowohl im Arbeitsalltag als auch in der Freizeit getragen werden können. Die Sweatjacke ist in den Farben Schwarz, Nachtblau, Königsblau, Grau-Melange und Rot verfügbar.

Links:

www.bp-online.com

Mit den beiden Modellen erweitert BP sein Workwear-Konzept Bplus. Die Jacken sind für unterschiedliche Einsatzbereiche in Handwerk und Industrie konzipiert und können auch mit weiterer Arbeitskleidung kombiniert werden. Bild: BP

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