Mehr Komfort bei der PSA

BP – Bierbaum-Proenen erweitert die Multinormschutz-Kollektion „BP Multi Protect Plus“ um neue Hybrid-Hosen, Langarmshirts und Sweatjacken. Die Schutzkleidung kombiniert hohe Bewegungsfreiheit mit sportivem Design und zusätzlicher Sichtbarkeit nach EN 17353 Typ B2. Alle Teile sind industriewäschegeeignet und nach ISO 15797 zertifiziert.

„Der Trend zur Casualisierung der Schutzkleidung ist eines der großen Themen im Arbeitsschutz“, sagt Heike Altenhofen, PSA-Expertin bei BP. Weiter erklärt sie: „Die Trägerinnen und Träger legen immer mehr Wert darauf, dass die Kleidung gut aussieht, gut passt und bequem ist. Dann wird sie auch gerne angezogen. Und nur, wer seine Kleidung auch trägt, kann durch sie geschützt werden.“

Mehr Sichtbarkeit in mittleren Risikosituationen

Ein Teil der neuen Produkte ist nach EN 17353 Typ B2 zertifiziert. Damit eignen sich die Kleidungsstücke für Einsätze mit mittlerem Sichtbarkeitsrisiko, etwa in der Industrie oder Energieversorgung. Zusätzliche Sichtbarkeit bei Dunkelheit oder in schlecht beleuchteten Bereichen wird erreicht, ohne dass vollständige Warnschutzkleidung nach EN ISO 20471 erforderlich ist.

Für Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Sichtbarkeit bietet BP außerdem neue Langarmshirts nach Warnschutzklasse 1 der EN ISO 20471 an. „Wir möchten mit unseren Produkten für jede Herausforderung und jeden Körper die passende Schutzkleidung bieten“, beschreibt Altenhofen den Anspruch.

Inhärent flammhemmendes Material

Wie die übrigen BP-Kollektionen ist auch „BP Multi Protect Plus“ für die Industriewäsche ausgelegt und nach ISO 15797 zertifiziert. Laut Hersteller setzt BP dabei auf inhärent flammhemmende Gewebe. Dadurch sollen die Schutzeigenschaften auch nach vielen Waschzyklen erhalten bleiben.

Zudem verfolgt BP weiterhin seinen Mix-and-Match-Ansatz, um unterschiedliche Kleidungsstücke innerhalb von Teams kombinieren zu können und gleichzeitig ein einheitliches Erscheinungsbild sicherzustellen.

Links:

www.bp-online.com

Im Fokus steht der Trend zur sogenannten Casualisierung der Schutzkleidung. Gemeint ist eine Arbeitskleidung, die sich optisch und funktional stärker an Freizeitbekleidung orientiert. Bild: BP

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