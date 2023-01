Neue Partnerschaft zwischen Beekeeper und Bontique

Der Anbieter einer mobilfähigen Plattform für Frontline-Arbeitsplätze Beekeeper und der Anbieter eines digitalen Tools für Mitarbeiter-Wertschätzung Bontique kooperieren.

Beekeeper ist ein Anbieter einer mobilen Frontline-Mitarbeiter-Plattform für operative Prozesse und interne Zusammenarbeit. So genannte Frontline-Beschäftigte arbeiten ohne festen PC-Arbeitsplatz, beispielsweise in der Produktion, im Einzelhandel, in der Instandhaltung, auf dem Bau, im Krankenhaus, in der Pflege, in Hotellerie und Gastronomie. Die Digitalisierung und Technologieentwicklung für diese Arbeitsplätze sind in der Regel nur schwach ausgeprägt.

Gemeinsam mit dem Start-up Bontique möchte Beekeeper deshalb nun zu mehr Zufriedenheit dieser Arbeitskräfte beitragen. Die Partnerschaft soll die Wertschätzung in Unternehmen verbessern. Dies gelingt mithilfe der SaaS-Plattfom von Beekeeper, über die sich alle Prozesse für die individuelle Wertschätzung steuern und überwachen lassen. Die Mitarbeitenden erhalten ihre Anerkennung in Form von Gutscheinen orts- und zeitunabhängig direkt auf ihr Smartphone oder Tablet.

Das zentrale Produkt des Anbieters Bontique ist der Bontique-Check: Ein werthaltiger Gutschein, den die Mitarbeitenden zu bestimmten Anlässen in digitaler Form erhalten und in einem Prämienshop in Produkte oder Dienstleistungen ihrer Wahl einlösen können.

Philipp Blumer, Head of Strategic Business Development bei Bontique, erklärt: „Die Mitarbeitenden erhalten kein Bargeld und kein Standard-Präsent. Sie können sich ihr Geschenk nach ihren individuellen Wünschen aussuchen. Auch ist es möglich, die Checks zu sammeln und in ein teureres Produkt einzulösen.“ Anlässe sind zum Beispiel Geburtstage, Jubiläen, Weihnachten oder Ein- und Austritte.

Links:

www.beekeeper.de

https://bontique.ch/de

Anstatt den Check wie allgemein üblich als Pappkarte zu überreichen oder als PDF-Anhang per E-Mail zu versenden, hat Bontique dies in einem automatisierten Prozess umgesetzt. Bild: Beekeeper, Bontique

