Neuer CEO bei Argo-Hytos

Die bereits im März angekündigte organisatorische Veränderung ist im Juli nun in Kraft getreten: Christian Kienzle hat die Position des CEO an Erich Hofer übergeben. Kienzle wird sich nun in seiner neuen Rolle als Verwaltungsratspräsident verstärkt um die organisatorische und strategische Ausrichtung der Gruppe kümmern.

Erich Hofer ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 10 Jahren in verschiedenen Positionen für Argo-Hytos tätig. Im Jahre 2017 übernahm er die Position des CFO der Unternehmensgruppe, welche er auch weiterhin ausüben wird.

Von 2001 bis 2004 führte Erich Hofer als Group CFO den Technologiekonzern Schneeberger. Anschließend begleitete er als aktiver Verwaltungsrat einer US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Unternehmen und Startups in den Sektoren Öl & Gas, Untertagbau sowie Technologie.

Seit 2015 ist Erich Hofer wieder für die Argo-Hytos-Gruppe tätig, zuerst für den Ausbau strategisch relevanter Geschäftsbereiche und seit 2017 als Group CFO.

„Ich freue mich, nach fast 10 Jahren bei Argo-Hytos die Gesamtverantwortung zu übernehmen und unsere Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Fluidtechnik und Hydraulik weiter auszubauen“, so Erich Hofer. Bild: Argo-Hytos

