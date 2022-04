Nortec 2022: 31. Mai bis zum 3. Juni

Die Nortec in Hamburg ist die Anlaufstelle für norddeutsche Fachleute der Fertigungstechnik. Themenschwerpunkte sind neueste Verfahren, Maßnahmen und Dienstleistungen rund um die industrielle Herstellung von Gütern, Vorläufer- oder Zwischenprodukten sowie Einzelteilen. Die Fachmesse für Produktion und Campus für den Mittelstand lädt an vier Tagen zum Networking ein.

Nach zwei Jahren des weitgehend digitalen Austausches können sich Teilnehmende wieder auf den persönlichen Kontakt und die Diskussionen über aktuelle technische Entwicklungen und neue gesetzliche Richtlinien in der Fertigung freuen. Bereits Ende Mai öffnen sich in Hamburg die Messetore zur Nortec.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress, Bernd Aufderheide, betont: „Die Vorteile einer regionalen Fachmesse sind eindeutig: Hier hat man kurze Wege, kann direkt seine im Vorfeld der Messe vereinbarten Gesprächstermine wahrnehmen und sich umschauen, welche Unternehmen neu hinzugekommen sind. Ergänzend können die Fachbesucherinnen und Fachbesucher an Round Table Gesprächen teilnehmen, die Speakers Corner besuchen oder das viertägige Konferenzprogramm zum individuellen Know-how Aufbau nutzen.“

Am ersten Messetag eröffnet Hamburgs Wirtschaftsenator Michael Westhagemann als Schirmherr der Messe die Vortragsreihe im Auditorium mit einem Industriegespräch. Der Geschäftsführer des VDMA Nord, Dr. Jörg Mutschler, der Geschäftsführer der Hein & Oetting GmbH, Lars Reeder, der Geschäftsführer des Start-ups orderspot, Denis Westermeier, und die Geschäftsführerin der Wache GmbH, Bettina Wache-Möhle, beleuchten den Status quo der Produktion aus unterschiedlichsten Sichtweisen.

Diskutiert wird über die Herausforderungen der Vergangenheit und die Chancen der Zukunft. Denn genau darum geht es bei der Noretc: um das Aufzeigen von Zukunftsperspektiven. Vier Tage lang gibt die Vielfalt des Messe-Angebotes jeder Fragestellung Raum und ermöglicht Kommunikation auf Augenhöhe.

Links:

www.nortec-hamburg.de

Wer innerhalb von vier Tagen an einem einzigen Ort Antworten auf die multiplen Fragestellungen entlang der Wertschöpfungsketten bekommen möchte, ist in den Hallen A1 und A4 am richtigen Ort. Das Nortec Auditorium, der VDMA Nortec Workshop, die Round Table Gespräche sowie die Lounge der solutions.hamburg laden zum Informieren und zum persönlichen Austausch ein. Bild: Hamburg Messe und Congress, Rolf Otzipka