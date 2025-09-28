Optris Connect: Neue Software für Wärmebildkameras

Optris stellt mit Optris Connect eine neue Softwareplattform für die Wärmebildkameras der PI- und Xi-Serie vor. Die Anwendung richtet sich an Einsteiger und erfahrene Anwender gleichzeitig — und ist kostenlos ohne Lizenz- oder Abonnementzwang.

Optris Connect erkennt kompatible Kameras automatisch im Netzwerk und unterstützt den parallelen Betrieb mehrerer USB- und Ethernet-Kameras. Wärmebilder lassen sich gleichzeitig anzeigen; Temperaturdaten mehrerer Geräte können in gemeinsamen oder getrennten Trenddiagrammen ausgewertet werden.

Konfiguration und Fehlerbehebung direkt in der Software

Eine geführte Netzwerkkonfiguration hilft bei der Einrichtung angeschlossener Kameras und bei der Fehlerbehebung. Messfelder, individuelle Emissionsgrade sowie Alarme und Process Interface Module lassen sich direkt über die Oberfläche konfigurieren. Software-Updates können künftig direkt aus der Anwendung heraus installiert werden — ohne Deinstallation und erneute Einrichtung. Für die kontinuierliche Weiterentwicklung enthält die Software ein integriertes Fehlerberichtssystem. Anwender können bei Problemen Protokolldateien übermitteln, damit Entwickler Fehler analysieren und in späteren Versionen beheben können.

Abgrenzung zu PIX Connect 3

„Optris Connect stellt den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung unserer Software dar“, sagt Sascha Kienitz, CEO von Optris. Einige erweiterte Analysefunktionen bleiben vorerst der Software PIX Connect 3 vorbehalten. Anwender, die diese Funktionen benötigen, können beide Plattformen parallel nutzen und so von den neuen Konnektivitäts- und Bedienmöglichkeiten von Optris Connect profitieren. Optris sieht die neue Plattform als Grundlage für zukünftige thermografische Anwendungen und plant eine weitere Ausbau der Funktionen.

Links:

www.optris.com

Die neue Software wurde laut Anbieter mit Blick auf eine intuitive Bedienung entwickelt. Wärmebilder, Temperaturverläufe, Alarme und Kameradaten lassen sich in einer gemeinsamen Oberfläche darstellen. Nach Angaben des Herstellers ist die Software innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit. Bild: Optris

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