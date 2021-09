Partnerschaft zwischen EZ Factory und Ultimo

von Zwick am 9. September, 2021

EZ Factory und Ultimo sind eine Partnerschaft eingegangen, die die technischen und die Produktionsabteilungen von Fertigungsunternehmen aufeinander abstimmt.

Die EZ Factory EZ-GO-Plattform ermöglicht es den Maschinenbedienern bei der kontinuierlichen Verbesserung eine Vorreiterrolle zu spielen und digitalisiert standardisierte Arbeitsmethoden in den Bereichen Sicherheit, Qualität, Schulung und Effizienz.

Die Cloud-Plattform für Enterprise Asset Management (EAM) von Ultimo unterstützt Unternehmen im Bereich Asset Management, indem sie die Arbeitsproduktivität steigert, die Verfügbarkeit von Assets maximiert und die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. Mit der Verbindung beider Plattformen wird die Kommunikationslücke zwischen Produktionsumgebung und Technikern geschlossen.

Randy Appiah, Mitbegründer von EZ Factory, erläutert die Vorzüge an einem Beispiel: „Ein Maschinenbediener führt eine geplante 1st-Level-Wartungsarbeit – zum Beispiel eine Inspektion – durch. Er bemerkt eine Abweichung oder hat einen Verbesserungsvorschlag und handelt umgehend, um dies zu melden und zu beheben. Diese Maßnahme wird nun in Ultimo überwacht und verwaltet, und die Rückmeldung wird an EZ-GO zurückgesendet. Die Aktion erfolgt auf effizientere Weise und führt zu einem verbesserten Standard. Außerdem wird die Einarbeitung neuer Mitarbeiter leichter und die Kommunikation zwischen Maschinenbedienern und Technikern verbessert.“

Patrick Beekman, Partner Solution Manager bei Ultimo, ergänzt: „Obwohl viele Prozesse bereits automatisiert und digitalisiert sind, bleiben die operativen Mitarbeiter nach wie vor die Augen und Ohren der Unternehmen. EZ-GO gewährleistet, dass alle wichtigen Ereignisse, die sie identifizieren, auf sehr zugängliche Weise aufgezeichnet werden können. Durch die Integration mit Ultimo stellen wir sicher, dass dies auch tatsächlich mit den richtigen Maßnahmen geschieht.“

Verbesserte Kommunikation und Teamarbeit führen zu einem integrierten Ansatz für Betrieb und Wartung. Dies bietet Unternehmen erhebliche Vorteile und führt zu einfacheren, besseren und effizienteren Prozessen. Bild: Ultimo

