Reservieren Sie Ihr B&I-Jahresmagazin 2022

In Kürze erscheint das B&I-Jahresmagazin 2022. Bereits jetzt können Sie Ihre druckfrische Ausgabe per E-Mail anfordern.

In dieser Jahresausgabe blicken wir zurück – und zwar mit einer Auswahl der besten Fach- und Anwenderartikel, die in der B&I im Jahr 2021 veröffentlicht wurden. Artikel, die mit inspirierenden Lösungen beispielhaft zeigen, wie man den vielfältigen Herausforderung, denen sich die Instandhaltung stellen muss, begegnen kann. Artikel, die neue Lösungen für alte Probleme oder neue Herausforderungen aufzeigen.

Doch wir wollen mit dem Jahresmagazin 2022 nicht den Blick zurück, sondern auch nach vorne richten – was allerdings angesichts der zahlreichen Herausforderungen – und hier spreche nicht nur, aber natürlich auch über Corona – alles andere als einfach ist: Digitalisierung, Fachkräftemangel, Probleme in den Lieferketten, die Frage, wie das Wissen der „alten Hasen“ strukturiert gesammelt und weitergegeben werden kann, die hohen Energiepreise – all das sind nur einige Parameter, welche die Branche im kommenden Jahr prägen werden.

Welche Herausforderungen ausgewiesene Instandhaltungsexperten für das Jahr 2022 sehen, lesen Sie ebenfalls im Jahresmagazin 2022. Dabei freuen wir uns ganz besonders, dass Professor Dr. Lennart Brumby von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit einem Gasteditorial vertreten ist.

Lassen Sie sich das B&I Magazin nicht entgehen und fordern Sie Ihr Exemplar kostenfrei per E-Mail online@b-und-i.de an. Vergessen Sie nicht, Ihre Postadresse in der Mail anzugeben.

Das B&I Magazin 2022 ist als Ergänzung zu den sechs Printausgaben der B&I im Zeitungsformat und als Ergänzung zum werktäglichen Newsletter konzipiert. Bild: B&I

