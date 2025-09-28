Sami-Chat gewinnt IoT Award

Die KI-Lösung Sami-Chat von Eschbach hat den IoT Breakthrough Award 2026 erhalten. Der digitale Co-Pilot der Shiftconnector-Plattform übersetzt komplexe Produktionsdaten in konkrete Handlungsempfehlungen, soll schnelle Entscheidungen auf dem Shopfloor ermöglichen und die Effizienz und operative Exzellenz in Pharma- und Chemieproduktion steigern.

Sami-Chat ist mehr als ein Assistent: Mitarbeitende können Fragen in natürlicher Sprache stellen und innerhalb von Sekunden präzise Antworten zu Produktionsprozessen erhalten. Ursachen für Qualitäts- oder Prozessabweichungen lassen sich schnell identifizieren, was fundierte Entscheidungen und kontinuierliche Verbesserungen unterstützt.

Die Lösung wurde gemeinsam mit führenden Pharma- und Chemieunternehmen entwickelt. Durch die KI werden über Jahrzehnte angesammelte Daten und institutionelles Wissen sofort zugänglich – ein entscheidender Vorteil für Shopfloorteams.

Bei der 10. Ausgabe der IoT Breakthrough Awards wurde Sami-Chat als herausragende KI-Innovation geehrt. Die Awards würdigen Technologien, die Fortschritt und Effizienz in der Industrie maßgeblich vorantreiben.

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Hier erfahren Sie mehr über die Shiftconnector-KI-Lösungen SAMI.

„Der Gewinn des IoT Breakthrough Award für die Sami-Chat Lösung unserer Shiftconnector-Plattform bestätigt eindrucksvoll, dass wir die Grenzen dessen erweitern, was KI in der Produktion leisten kann“, sagt Andreas Eschbach, Gründer und CEO. „Dieser Erfolg spiegelt die Vision unseres Teams wider: Mit KI-Anwendungen, die es ermöglichen, Produktionsdaten einfach per natürlicher Sprache abzufragen und sofort verwertbare Antworten zu erhalten, machen wir institutionelles Wissen zugänglich und ermöglichen ein neues Niveau operativer Exzellenz in der gesamten Prozessindustrie.“ Bild: Eschbach

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