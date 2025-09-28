Sami-Chat gewinnt IoT Award
Die KI-Lösung Sami-Chat von Eschbach hat den IoT Breakthrough Award 2026 erhalten. Der digitale Co-Pilot der Shiftconnector-Plattform übersetzt komplexe Produktionsdaten in konkrete Handlungsempfehlungen, soll schnelle Entscheidungen auf dem Shopfloor ermöglichen und die Effizienz und operative Exzellenz in Pharma- und Chemieproduktion steigern.
Sami-Chat ist mehr als ein Assistent: Mitarbeitende können Fragen in natürlicher Sprache stellen und innerhalb von Sekunden präzise Antworten zu Produktionsprozessen erhalten. Ursachen für Qualitäts- oder Prozessabweichungen lassen sich schnell identifizieren, was fundierte Entscheidungen und kontinuierliche Verbesserungen unterstützt.
Die Lösung wurde gemeinsam mit führenden Pharma- und Chemieunternehmen entwickelt. Durch die KI werden über Jahrzehnte angesammelte Daten und institutionelles Wissen sofort zugänglich – ein entscheidender Vorteil für Shopfloorteams.
Bei der 10. Ausgabe der IoT Breakthrough Awards wurde Sami-Chat als herausragende KI-Innovation geehrt. Die Awards würdigen Technologien, die Fortschritt und Effizienz in der Industrie maßgeblich vorantreiben.
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